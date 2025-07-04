Трамп поговорил с Зеленским: что известно о разговоре

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп и президент США Дональд Трамп / © ТСН

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В пятницу, 4 июля, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«Очень важный и содержательный разговор между Президентами. Все детали — совсем скоро», — написал он.

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По информации журналиста американского издания Axios Барака Равида, разговор между Трампом и Зеленским длился около 40 минут. Со ссылкой на собственные источники он сообщил, что «разговор был хорошим».

Как сообщалось, накануне, 3 июля, президент США Дональд Трамп почти час общался по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. После этого разговора в Кремле сообщили, что Россия «будет добиваться поставленных целей и не отступится от них».

Впоследствии Дональд Трамп подтвердил, что обсудил с Владимиром Путиным вопрос войны РФ против Украины, признав, что не достиг в разговоре никакого прогресса по мирному урегулированию.

Президент США также заявил, что разочарован телефонным разговором с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку не похоже, что хозяин Кремля намерен остановить войну против Украины.

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Напомним, комментируя вчерашний разговор Дональда Трампа и Владимира Путина, украинский президент Владимир Зеленский отметил, что лидеры США и России совсем разные люди и не имеют много общих идей и общих тем.