Трамп поговорит с Путиным перед встречей с Зеленским— Axios
Сегодня Трамп поговорит с Путиным, а завтра в Белый дом приедет Владимир Зеленский.
Сегодня, 16 октября, президент США Дональд Трамп будет разговаривать с российским диктатором Путиным.
Об этом пишет американский сайт Axios.
Источник издания сообщил, что президент Трамп в четверг проведет телефонный разговор с Путиным, чтобы обсудить войну с Украиной.
Разговор состоится за день до того, как Трамп будет принимать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Трамп и Зеленский обсудят возможность получения Украиной дальнобойных ракет «Томагавк».
На минувшей неделе Дональд Трамп заявил, что предупредил Зеленского о возможности выдвижения Путину нового ультиматума: либо Россия проведет серьезные мирные переговоры, либо Украина получит «Томагавки».
Напомним, что 13 октября президент США заявил, что после Газы возмется за войну в Украине.
Ранее сообщалось, что встреча Зеленского с Трампом намечена на пятницу, 17 октября.
Сам Зеленский рассказывал, что во время визита в США встретится с Трампом и конгрессменами.