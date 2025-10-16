Трамп поговорит с Путиным перед встречей с Зеленским— Axios

Трамп проведет переговоры с Путиным / © ТСН

Сегодня, 16 октября, президент США Дональд Трамп будет разговаривать с российским диктатором Путиным.

Об этом пишет американский сайт Axios.

Источник издания сообщил, что президент Трамп в четверг проведет телефонный разговор с Путиным, чтобы обсудить войну с Украиной.

Разговор состоится за день до того, как Трамп будет принимать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Трамп и Зеленский обсудят возможность получения Украиной дальнобойных ракет «Томагавк».

На минувшей неделе Дональд Трамп заявил, что предупредил Зеленского о возможности выдвижения Путину нового ультиматума: либо Россия проведет серьезные мирные переговоры, либо Украина получит «Томагавки».

Напомним, что 13 октября президент США заявил, что после Газы возмется за войну в Украине.

Ранее сообщалось, что встреча Зеленского с Трампом намечена на пятницу, 17 октября.

Сам Зеленский рассказывал, что во время визита в США встретится с Трампом и конгрессменами.