Трамп поговорит с Путиным: удастся ли найти компромисс по миру в Украине

Вашингтон стремится "увидеть, сможем ли мы положить конец этой войне".

Американский президент Дональд Трамп проведет разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по поводу прекращения войны в Украине.

Накануне Трамп заявлял, что получил "достаточно хорошие новости" о возможном прекращении огня в Украине. Однако он не сообщил подробностей, уточнив лишь, что 14 марта его администрация провела " очень хорошие переговоры " с представителями Украины и России.

Что известно о предстоящем разговоре двух президентов – читайте в материале ТСН.ua.

Трамп будет разговаривать с Путиным

Трамп анонсировал свой разговор с Путиным во вторник, 18 марта. По словам главы Белого дома, Вашингтон стремится "увидеть, сможем ли мы положить конец этой войне".

Кроме того, Трамп выделил темы разговора с кремлевским "фюрером". Речь пойдет о территориях и "разделении определенных активов" между РФ и Украиной.

"Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях", – сказал Трамп.

Президент США не уточнил, но, вероятно, имел в виду Запорожскую АЭС в захваченном Энергодаре, находящемся под контролем российских оккупантов от 2022 года, пишет Reuters.

Также, неизвестно будут ли говорить главы государств о временно оккупированных РФ украинских землях или о контролируемых ВСУ районах Курской области.

В свою очередь в Кремле подтвердили проведение разговора, однако о ее деталях не сообщили.

"Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем событий", — добавил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Какие вопросы должна решить Украина к перемирию

Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф ,который также занимается переговорами с РФ, заявил о "значительном прогрессе" по прекращению огня, передает CBS News.

По его словам, прежде чем будет заключен потенциальный мирный договор между Украиной и РФ, нужно решить следующие вопросы:

Курщина;

ЗАЭС;

доступ к портам, ведь существует соглашение о потенциале Черного моря.

Виткофф также отметил сложность установления режима прекращения огня на почти 2000-километровой линии столкновения.

Также он подчеркнул, что Кремль склоняется к философии Трампа по поводу прекращения войны, и стороны значительно сблизили свои позиции.

"До этого было несколько встреч, на которых стороны оставались на значительном расстоянии друг от друга. Но сегодня мы гораздо ближе к реальному прогрессу", – заявил спецпредставитель Трампа.

США имеет несколько планов

Государственный секретарь США Марко Рубио признал, что конфликт Украины с РФ остается сложным и длится долгий процесс согласования позиций.

Он разъяснил, что США состоит из двух основных этапов:

"План А" – прекращение огня и создание условий для дальнейших переговоров.

План Б — дипломатический процесс, направленный на достижение окончательного урегулирования войны, который может включать как прямые переговоры, так и посредническую дипломатию.

Рубио подчеркнул, что нельзя вести дальнейший разговор, пока РФ и Украина "продолжают стрелять друг в друга".

Также чиновник добавил, что если первый этап удастся реализовать, то дальнейшие переговоры станут еще более сложным процессом. Кроме того, путь к миру будет предусматривать "уступки с обеих сторон".

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В свою очередь сенатор-республиканец Линдси Грэм, предупредил, что Кремль " очень пожалеет ", если попытается манипулировать президентом США.

Встречные требования Кремля

На пресс-конференции с белорусским диктатором Александром Лукашенко Путин выдвинул свои пять встречных требований относительно предложения США о временном перемирии. Речь идет о:

выход бойцов ВСУ из Курщины;

заморозка поставок западного оружия для Украины;

на территории Украины не может быть ни одного миротворческого контингента стран НАТО или ЕС;

Украина должна остановить мобилизацию;

Украина должна согласиться на оккупацию Россией четырех украинских областей и Крыма.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко добавил к этим требованиям шесть. А именно, что Россия в любом мирном соглашении по Украине потребует "железобетонных" гарантий, чтобы страны НАТО исключили возможность членства Киева в Альянсе и чтобы Украина оставалась нейтральной.

По его словам, вопрос размещения невооруженных послевоенных наблюдателей может обсуждаться только после заключения мирного соглашения.

"Мы можем говорить о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы контролировала выполнение отдельных аспектов этого соглашения или механизмов гарантий. А пока это просто пустые разговоры", — высказался заместитель главы МИД России.

Европа призывает не идти на уступки Путину

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала американского президента Дональда Трампа не идти ни на какие уступки российскому диктатору Владимиру Путину, которые могли бы помешать Украине.

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Также она подчеркнула, что территориальная целостность Украины должна являться основой всех переговоров.

В Дании отмечают, что отсутствие четкого ответа агрессорки России на предложение перемирия не является хорошим знаком.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен не верит, что Путина "к чему-то привлекут". Однако он отмечает, что глава Кремля еще может его удивить.

Также высокая представительница Евросоюза Кая Каллас считает, что выдвинутые Москвой условия по 30-дневному перемирию свидетельствуют, что РФ не хочет мира.

Игра Путина

Путин не доверяет американцам, поэтому он будет пытаться их проверять, считает эксминистр иностранных дел Павел Климкин. По словам Климкина, глава Кремля " совершенно грамотно играет свою игру", и хочет затащить Трампа к ней.

"Путин хочет затянуть Трампа в этот разговор. Путин потребует отмены части санкций уже под прекращение огня. Уже сейчас", — говорит эксминистр.

Кроме того, Климкин предупредил, что Путин может пойти на непредсказуемые вещи, и ситуация наберет новые обороты.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорит, что в диалоге с Трампом глава Кремля использует "иезуитскую" тактику, одновременно расхваливая своего оппонента и подрывая его репутацию.

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"Путин использует примитивную иезуитскую тактику — он одновременно и расхваливает своего оппонента, и гадит, извиняюсь, ему везде, где возможно, обнуляя его репутацию", — сказал Подоляк.

В свою очередь, американский политический консультант Питер Раф добавляет, что Путин требует от американского президента постоянных маленьких уступок, приближающих капитуляцию Украины, применяя так называемую " тактику салями ".

Она состоит в том, чтобы достичь своей цели путем последовательного выполнения небольших, промежуточных задач, которые имеют вид относительно небольших изменений и вызывают меньшее противодействие.

Чего ждать от переговоров США и РФ

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард подчеркнула, что переговоры Трампа с президентом России состоятся в подходящий момент и будут продуктивными. По ее словам, Трамп демонстрирует непреклонную преданность мирному урегулированию, а также четко понимает ситуацию и имеет приоритет – прекратить войну.

Политолог Владимир Фесенко отмечает, что важность переговоров не только для США и РФ, но и для Украины, сказал эксперт в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

Он считает, что именно на этом этапе могут появиться новые возможности мирного процесса. По словам Фесенко, оба президента хотят договориться, преследуя свои цели.

Политолог отметил, что переговорный процесс активизируется в ближайшее время. В частности, если не удастся договориться о мире в короткие сроки, по его словам, можно ожидать начала трехсторонних мирных переговоров между Украиной, Россией и США до конца марта или начале апреля.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, какие вещи не будут обсуждаться на будущих мирных переговорах.

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