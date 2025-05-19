Трамп поговорит с Зеленским по окончании разговора с Путиным (обновлено)

Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин / © ТСН.ua

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Сегодня, 19 мая, президент США Дональд Трамп поговорит с украинским лидером Владимиром Зеленским. Это произойдет после завершения разговора Трампа с Путиным.

Об этом пишет Sky News.

Кэролайн Ливитт рассказала больше подробностей о телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

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Она заявила, что «не хочет опережать события», но сообщила, что Трамп позвонит Владимиру Зеленскому после разговора с Путиным.

«Думаю, я могу резюмировать внешнеполитическую повестку дня президента двумя словами: Америка прежде всего. А это значит, что во главу угла нужно поставить американский народ и американских налогоплательщиков. Именно поэтому президент действует так быстро, как может, и работает сверхурочно, чтобы покончить с этими конфликтами как в Израиле, так и в секторе Газа, а также с войной между Россией и Украиной», — заявила Ливитт.

Она добавила: «Вы услышите непосредственно от президента или от меня после того, как эти звонки завершатся сегодня».

По состоянию на 16.40 источники ТСН сообщили, что Трамп и Зеленский уже начали телефонный разговор.

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Ранее в ОПУ подчеркнули: Украина ожидает телефонного разговора Зеленского и Трампа. Лидеры должны обсудить вопросы завершения войны и достижения мира. По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, все настроены на активный дипломатический период, когда нужно обсудить вопросы войны и мира именно через инструменты дипломатии, где глобальным посредником является президент США.

Он добавил, что в Европе на всех встречах поднимается вопрос: можно ли о чем-то договариваться с Россией?

«Я не вижу здесь, безусловно, сценариев без использования инструментов принуждения. Именно с нашими европейскими партнерами президент активно обсуждает инструменты давления, в частности, санкционные", — отметил Подоляк.