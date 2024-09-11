Трамп похвалил себя за дебаты с Харрис, но почему-то не хочет второго тура

Демократка хочет еще одного тура дебатов, но республиканец считает, что ему "не стоит этого делать".

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп назвал свое выступление на дебатах с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис лучшим в своей политической карьере.

Об этом республиканец сказал в комментарии CNN.

В сообщении издания отмечается, что в своем комментарии Трамп моментально попытался превратить дебаты с Харрис в свою победу, и поставил под сомнение, будет ли он участвовать во втором этапе.

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"Я считаю, что это были лучшие дебаты, которые я когда-либо имел лично", — сказал республиканец в "развлекательной комнате", где сторонники каждого кандидата в президенты в разговоре с журналистами озвучивали свою роль в дебатах.

Трамп сказал, что Харрис "хочет сделать еще один этап, потому что ее побили сегодня вечером, но я не знаю, собираемся ли мы делать еще один".

"Я должен подумать об этом, но если вы выигрываете дебаты, я думаю, что, возможно, мне не стоит этого делать. Зачем мне проводить еще одну дискуссию? Она сразу сказала: "Мы хотим еще один". Это знаете, что происходит, когда ты проигрываешь, ты немедленно хочешь нового боя", – высказался кандидат в президенты от республиканцев.

Напомним, в ночь на 11 сентября по киевскому времени в США состоялись первые дебаты между Трампом и Харрис. Они дискутировали 90 минут и вступали в острые споры. В частности, Трамп называл Харрис марксисткой и некомпетентной, а она его – уголовником, а также мировым позором.

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