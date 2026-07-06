Трамп похвалил украинские дальнобойные дроны: Зеленский оценил изменение его позиции

Владимир Зеленский / © Zelenskiy/Official

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора в субботу положительно оценил украинскую кампанию с применением дальнобойных дронов.

Об этом глава государства сообщил в интервью Financial Times.

По словам Зеленского, Трамп сказал ему, что Украина "очень хорошо справляется" с этой кампанией.

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На вопрос, достаточно ли этого, чтобы Трамп твердо принял сторону Украины, Зеленский ответил, что, по его мнению, американский президент по-новому посмотрел на войну.

"Президент Трамп хочет быть там, где преуспевает. Это связано со многими факторами — не только с его личностью, но и с предстоящими выборами, с его статусом, с его верой в то, как можно закончить эту войну", — сказал Зеленский.

В то же время, Зеленский обратил внимание на усиление воздушных ударов со стороны России и назвал критической уязвимостью Украины антибаллистическую защиту.

Президент отметил, что во время саммита НАТО в Анкаре встретится с Трампом и другими лидерами Североатлантического союза. Там он планирует убеждать партнеров передать Украине больше систем противовоздушной обороны.

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Зеленский добавил, что будет говорить даже с теми странами, которые, вероятно, не готовы передавать такие системы.

Кроме того, президент намерен настаивать на том, чтобы союзники помогали Украине производить собственные системы ПВО.

Ранее Трамп заявил журналистам, что война якобы ближе к завершению, чем кажется.

"Мы гораздо ближе к концу войны, чем кажется. Президент Путин хочет, чтобы она закончилась. Я вам это очень решительно скажу. И президент Зеленский действительно хочет, чтобы она закончилась прямо сейчас", - заявил Трамп.

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Президент США также подтвердил, что на саммите НАТО в Анкаре будет говорить с Зеленским о завершении войны.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что решающая фаза войны России против Украины перешла с суши и моря в воздух, утверждая, что «битва в небе» определит исход конфликта.

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