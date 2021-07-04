Трамп похвастался, что ему удалось затруднить строительство "Северного потока-2"

"Я остановил газопровод в Европу", — заявил Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что ему удалось серьезно затруднить строительство газопровода "Северный поток-2", а действующая вашингтонская администрация во главе с демократом Джо Байденом этого не делает.

С этим утверждением республиканец выступил на митинге в штате Флорида, — пишет ТАСС.

"Байден отменил американский трубопровод Keystone XL. Можете ли вы в это поверить? И он одобрил российский трубопровод в Европу", — сказал он. Заметим, что действующий американский лидер в январе распорядился об отмене строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США.

"И говорят, что Трамп не был достаточно жестким по отношению к России. Правда? Я остановил их трубопровод. Трубопровод был самым главным источником доходов для России. И я остановил его. А этот парень немедленно дал ему зеленый свет", — полагает экс-президент США, — считает Трамп. - Но это хорошо, а не плохо. Это по-настоящему хорошо".

"Я остановил газопровод в Европу", — продолжил бывший глава государства, имея в виду санкции, введенные его администрацией в отношении проекта газопровода "Северный поток-2".

Как сообщалось, США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Напомним, что США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".

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