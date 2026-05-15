Трамп похвастался, что побывал дома у Си: что показал китайский лидер (фото)

Си Цзиньпин и Дональд Трамп во время встречи в Пекине / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от визита в закрытый правительственный комплекс Чжуннаньхай, где живет лидер Китая Си Цзиньпин. По словам американского политика, иностранные гости там — абсолютная редкость.

Об этом Трамп сказал журналистам на борту самолета и сообщило Sky News.

«Я поехал туда, где живет Си — а такое случается очень редко. Вы были там? Не знаю. Да, это было прекрасно. Невероятно. Люди, я имею в виду, никогда раньше этого не видели», — рассказал президент США.

Реклама

Во время встречи в Пекине Си показал американскому коллеге старинные сады своей резиденции, расположенной на территории закрытого правительственного комплекса Чжуннаньхай. Иностранных гостей туда приглашают чрезвычайно редко.

По словам Трампа, он поинтересовался у Си, бывают ли в этом комплексе другие мировые лидеры. В ответ тот отметил, что такие визиты — большая редкость, но добавил: «Например, здесь был Путин».

Си Цзиньпин и Дональд Трамп в резиденции китайского лидера / © Associated Press

Си Цзиньпин и Дональд Трамп в резиденции китайского лидера / © Associated Press

Встреча Трампа и Си в Пекине — что известно

Напомним, Трамп и Си встречались в Пекине 14 мая. Во время закрытых переговоров лидер Китая заявил, что Тайвань является важнейшим и самым опасным вопросом в отношениях между странами. Он четко предупредил: неправильный подход к этой теме может разрушить стабильность и привести к столкновениям или даже военному конфликту между США и КНР. В то же время встреча выглядела внешне дружественной и была сосредоточена на сохранении прошлогоднего торгового перемирия.

В отчете американской стороны упоминания о Тайване вообще избежали, сделав акцент на обсуждении покупки нефти и ситуации в Ормузском проливе, однако аналитики подчеркивают, что Пекин сделал Вашингтону очень строгое и недвусмысленное предупреждение.

Реклама

Позже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политика Вашингтона в отношении Тайваня остается неизменной. Он подчеркнул, что позиция США не менялась при многих президентах, а любое насильственное изменение статус-кво навредит обеим странам. По словам Рубио, военное форсирование вопроса Тайваня со стороны Пекина стало бы «ужасной ошибкой» и катастрофой для мира.

Трамп заявил, что Си предложил США помощь в разблокировании судоходства в Ормузском проливе. Китайский лидер заинтересован в стабильности этого маршрута и заключении соглашения между Вашингтоном и Ираном, поскольку Пекин покупает много иранской нефти и имеет контакты с этой страной. Кроме того, Трамп назвал очень серьезным заявлением обещание Си не поставлять Ирану военную технику.

Новости партнеров