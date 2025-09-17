Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп продолжает приписывать себе дипломатические награды в войне, которую Россия ведет против Украины. В этот раз он заявил, что премьер Индии Нарендра Моди выразил ему благодарность за «прекращение войны».

В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп написал, что у него был «прекрасный телефонный разговор» с Моди по случаю его дня рождения. По словам Трампа, индийский премьер якобы «поблагодарил» его за роль в прекращении российско-украинской войны.

«Только что у меня был прекрасный телефонный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Я приветствовал его с днем рождения. Он поблагодарил меня за то, что я прекратил войну России с Украиной», – заявил Трамп.

В то же время в сообщении индийских СМИ говорится только о теплых пожеланиях на день рождения и похвале работы Моди. Никаких упоминаний о «благодарности за прекращение войны» со стороны официального Дели нет.

Это не первый случай, когда Трамп делает подобные заявления, пытаясь показать себя миротворцем в войне, которую Москва развязала против Украины.

Напомним, по мнению украинского журналиста Виталия Портникова, обсуждение возможных уступок, на которые якобы должен пойти украинский президент Владимир Зеленский по требованию Дональда Трампа, является разговором в «вымышленной реальности». На самом деле, нет никакого значения, какие уступки мог бы сделать Зеленский, ведь никакие уступки Путину не нужны.

