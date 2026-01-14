Трамп показал средний палец работнику завода Ford: как отреагировал Белый дом (фото)

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Визит президента США Дональда Трампа на завод Ford в Мичигане завершился громким скандалом. Политик не сдержал эмоций, ответив на комментарий одного из рабочих нецензурной бранью и неприличным жестом.

Об этом сообщают TMZ и Daily Mail.

Почему Трамп показал средний палец?

Во время визита на предприятие Трамп резко отреагировал на работника, который назвал президента США «защитником педофилов». В ответ американский лидер позволил себе нецензурную лексику и непристойные жесты, фактически пытаясь в грубой форме заставить мужчину замолчать.

На обнародованных кадрах видно, как Трамп, проходя по пешеходному переходу, указывает на мужчину снизу и беззвучно говорит: «Пошел ты». После этого политик, удаляясь, показывает средний палец. Ранее из толпы было слышно, как мужчина называет президента «защитником педофилов», вероятно имея в виду дело Джеффри Эпштейна.

Дональд Трамп показывает средний палец работнику завода Ford / © скриншот с видео

Реакция Белого дома

Впоследствии директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг охарактеризовал этого работника как «сумасшедшего».

«Сумасшедший человек в приступе ярости неистово выкрикивал бранные слова, и президент дал адекватный и однозначный ответ», — сказал Чунг.

Что теперь с работником завода Ford?

Работника завода Ford после инцидента отстранили от работы. В то же время он заявил, что «ни о чем не жалеет» после того, как публично обвинил Трампа в том, что тот является «защитником педофилов».

По данным The Washington Post, речь идет о 40-летнем конвейерном рабочем Ти Джее Сабуле, которого наказали после того, как президент обругал его и показал средний палец во время осмотра производства.

«Что касается того, что я его публично разоблачил, — никаких сожалений, абсолютно. Мне кажется, судьба не так уж часто дает тебе такой шанс, и когда это происходит, ты должен быть готовым им воспользоваться. И сегодня, думаю, я именно это и сделал», — сказал Сабула журналистам.

В компании Ford отметили свою позицию относительно инцидента: «Одна из наших ключевых ценностей — это уважение, и мы не одобряем подобных неприемлемых высказываний на наших предприятиях. В таких случаях у нас есть определенная процедура реагирования, но мы не комментируем конкретные кадровые вопросы».

К слову, недавно Трамп сделал еще одно скандальное заявление. Президент США сказал, что его решения относительно военной силы ограничены только его собственной моралью, а не международным правом, которое политик считает необязательным. Трамп не исключил, что ему придется выбирать между сохранением НАТО и получением контроля над Гренландией, отметив, что без участия Штатов Альянс не имеет смысла.