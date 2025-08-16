Трамп покинул саммит на Аляске с "пустыми руками" — Associated Press

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп не смог добиться от Владимира Путина согласия на прекращение войны в Украине во время их встречи на Аляске, ставшей важнейшим шагом американского лидера в попытке остановить кровопролитие. Трамп покинул саммит с «пустыми руками», хотя сам инициировал встречу с начавшим эту войну человеком.

Об этом пишет Associated Press.

«Соглашения нет, пока его нет», — сказал президент США, в то время как Путин утверждал, что они «выработали понимание» относительно Украины и предостерег Европу от попыток «торпедировать этот новый прогресс».

Реклама

«Пустые руки» Трампа

Дональд Трамп, который в течение многих лет скептически относился к американской поддержке Украины и выражал восхищение Путиным, уверенно обещал положить конец войне в первый день своего возвращения в Белый дом. Однако через семь месяцев после того, как он публично упрекал президента Владимира Зеленского и прекратил поток военной помощи Киеву, Трамп не смог заставить Путина даже приостановить боевые действия.

Президент США предлагал Путину как «кнут», так и «пряник», угрожая жесткими экономическими санкциями, а также предоставляя теплый прием на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Однако он, похоже, остался без какого-либо конкретного прогресса по прекращению войны, которая длится уже четвертый год.

Вместо этого Трамп предоставил Путину такое желаемое признание на международной арене. На пресс-конференции, которая должна была быть общей, оба лидера отказались отвечать на вопросы журналистов, что стало еще одним признаком отсутствия желаемого для Трампа результата.

Удобства для Путина

Для Путина сам факт пребывания на территории США впервые более десяти лет стал своеобразным подтверждением легитимности после его изгнания из западных стран из-за вторжения в Украину.

Реклама

Его встреча с Трампом, вероятно, отсрочит экономические санкции, которые президент США обещал ввести, если Москва не приложит больше усилий по прекращению боевых действий. Эта встреча также может привести к дальнейшим переговорам, что предоставит российским войскам больше времени для достижения прогресса в поле боя.

Путин заявил, что Россия и Соединенные Штаты должны «перелистать страницу и вернуться к деловым, прагматичным отношениям». Он также похвалил Трампа, назвав его человеком, «имеющим четкое представление о том, чего он хочет достичь, и искренне заботится о процветании своей страны, и в то же время демонстрирует понимание того, что у России есть собственные национальные интересы».

Без Украины

Встреча Трампа и Путина прошла без участия президента Украины Владимира Зеленского, что стало тяжелым ударом для западной политики «ничего об Украине без Украины».

Трамп настаивал на том, что в дальнейшем ответственность за «достижение результата» может лежать на Зеленском, добавив, что «некоторые европейские нации также будут привлечены».

Реклама

Несмотря на отсутствие значительного прорыва, Трамп завершил свои комментарии благодарностью Путину, сказав: «Мы поговорим с вами очень скоро и, вероятно, увидимся снова очень скоро».

Когда Путин улыбнулся и предложил "в следующий раз в Москве", Трамп ответил: "это интересное предложение", добавив, что он может столкнуться с критикой, но "я вижу, что это, возможно, может произойти".

Протест на саммите и критика Трампа

Пока двусторонние переговоры продолжались, небольшая группа демонстрантов развернула сине-желтые баннеры «Стоймо с Украиной» у Объединенной базы Эльмендорф-Ричардсон. Большинство протестующих назвали саммит позором для Аляски и пиар-победой для Путина.

Во время своей поездки в Аляску, Трамп и Путин обменялись теплым рукопожатием, разговаривая почти как старые друзья, и позировали перед камерами. Это похоже на прием, который обычно устраивают для близких союзников США и не отвечает кровопролитию и страданиям в войне, которую начал Путин в Украине. Такая внешняя симпатия, вероятно, вызвала обеспокоенность у Зеленского и европейских лидеров, которые опасаются, что Трамп сосредоточен исключительно на продвижении интересов США, а не на достаточном давлении на Путина ради Украины.

Реклама

Напомним, трехчасовые переговоры Трампа и Путина на Аляске завершились без результатов. Реакция Reuters отреагировала на итоги переговоров на Аляске, написав, что Путин победил Трампа в этом политическом раунде.