Трамп полностью меняет мир: что это означает для Европы

Политика президента США Дональда Трампа изменила отношение к Америке, усилила роль ЕС и подтолкнула мир к эпохе силы и сфер влияния.

Об этом в авторской колонке для Politico заявил директор и соучредитель Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Марк Леонард.

«Внешняя политика администрации Дональда Трампа стала катализатором разрушения трансатлантического партнерства и серьезно подорвала доверие к США даже среди ближайших европейских союзников», — отметил он.

Изменения в политике Вашингтона, по мнению эксперта, сказались и в Украине.

«Украинцы все чаще связывают вопросы безопасности с Европой, а не с США: около двух третей граждан ожидают усиления партнерства с ЕС, и только треть — с Соединенными Штатами», — продолжил он.

Леонард также указывает на глобальный дрейф многих стран в сторону Китая: в Бразилии, ЮАР, Турции и Индии Пекин все чаще рассматривается как более надежный партнер, чем Вашингтон.

Напомним, Стратегия национальной безопасности администрации Трампа вызвала тревогу среди союзников Америки и знаменует резкий отрыв от принципов, десятилетиями лежавших в основе внешней политики Соединенных Штатов.

Документ на 33 страницах, обнародованный администрацией США, представляет мир прежде всего как экономическую арену, предпочитая двусторонние соглашения и экономический национализм вместо международной кооперации и продвижения демократии. Не менее впечатляет и то, о чем в документе не упоминается — он прошел без критики традиционных оппонентов США, как Россия или Китай.

В то же время некоторые из его самых жестких формулировок касаются Европы, что вызвало беспокойство в европейских столицах.

Хотя предыдущие стратегии национальной безопасности, как правило, подтверждали общие ценности и приоритеты Америки с европейскими странами, этот документ имеет другое направление.

В нем говорится, что Европа станет «неузнаваемой через 20 лет или меньше», через поддержку континентом многосторонних институций и его иммиграционную политику, которые имели разрушительное влияние на «западную идентичность».

В одном из разделов стратегии прямо говорится, что Европа сталкивается с «цивилизационным стиранием».