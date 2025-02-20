"Трамп получает информацию под углом Путина": американский дипломат об опасности для Украины и США

Президент США Дональд Трамп, возможно, получает информацию о российско-украинской войне из источников, распространяющих российскую пропаганду. Он находится в информационной экосистеме, отражающей взгляды Путина.

Об этом в интервью "Общественному" сказал бывший посол США в России и сопредседатель "Группы Ермака-Макфола", международной рабочей группы по санкциям в отношении России, Майкл Макфол.

«Я хотел бы, чтобы он больше времени общался с украинцами. Чтобы он встретился с украинскими военными, с которыми я встретился в Мюнхене – чтобы они рассказали ему трагедии этой войны.

Он предостерегает, что такая ситуация опасна не только для Украины, но и для самих Соединенных Штатов. И на это есть две причины:

во-первых, это означает, что Трамп просто не понимает ситуацию;

во-вторых, это взрывает усилия его команды переговорщиков, когда те имеют дело с россиянами.

"Это ослабляет их позиции. Поскольку Путин видит, что все так, как он хочет, это значит, что он может просить еще больше. Ведь его позиция сильнее", — подчеркнул Майкл Макфол.

Мокфол также прокомментировал слова Трампа о том, что Владимир Зеленский якобы "диктатор".

"Как американцу мне стыдно за то, что он говорит. Я считаю ужасным то, что он называет Зеленского диктатором – и при этом никогда не критикует Путина", – завершил бывший посол США в России.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа может попытаться заключить с Украиной упрощенное соглашение о полезных ископаемых, чтобы быстро подписать договор, а уже потом обсудить подробные условия, например, какой частью огромных ресурсов страны будут владеть Соединенные Штаты.

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