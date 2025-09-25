Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Getty Images

Резкий поворот в риторике президента США Дональда Трампа произошел на фоне неудач России на поле боя, замедления экономического роста страны и согласованных действий президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в последние дни Трамп встречался с американскими чиновниками, которые советуют ему действовать более решительно в вопросе урегулирования российско-украинской войны. Среди них — специальный представитель США по Украине Кит Келлог и постоянный представитель при ООН Майкл Уолтц.

Источники издания отметили, что Трампа проинформировали о текущей ситуации на фронте и подчеркнули, что Россия за последние годы добилась минимального прогресса. Также американскому лидеру сообщили о «запланированном украинском наступлении», требующем разведданных от США.

Как уточняют журналисты, изменилась именно риторика Трампа, а не его политика по поводу войны. Он разрешает продажу американского оружия Украине, однако ограничивает его использование для атак вглубь России.

Зеленский, по данным издания, положительно оценивает осведомленность Трампа по поводу всех аспектов конфликта и отмечал, что американский президент перенял некоторые его тезисы.

Трамп недавно высмеял российскую армию за медленный прогресс на фронте и похвалил украинских военных, выразив уважение борьбе Украины против агрессора. Он также обратил внимание на проблемы российской экономики, которую назвал в ужасном состоянии.

Журналисты добавили, что Зеленский поддержал инициативу Трампа оказывать давление на европейских союзников, чтобы они перестали покупать российскую нефть и газ. США, со своей стороны, обещают давить на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, одного из главных противников этой инициативы.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский пообщался с американским лидером Дональдом Трампом.

Мы ранее информировали, что неожиданное заявление президента США Дональда Трампа о возможности возвращения Украиной своих территорий к границам 1991 года изумило мировых лидеров и экспертов.