Трамп получил "довольно хорошие новости" о возможном перемирии между Украиной и Россией

Президент США предостерег, если боевые действия в Украине продолжатся, это может привести к Третьей мировой войне.

Президент США Дональд Трамп, выступая с речью в Министерстве юстиции в пятницу, 14 марта, заявил, что получил "довольно хорошие новости" о возможном прекращении огня в Украине. При этом Трамп не сообщил подробностей, уточнив только, что в пятницу его администрация провела "очень хорошие переговоры" с представителями и Украины, и России.

Об этом сообщает CNN.

"Перед тем, как приехать сюда, я получил довольно хорошие новости. Посмотрим, что будет дальше. Нам предстоит долгий путь. Я думаю, у нас это получится", – сказал Трамп.

При этом он предостерег, что если боевые действия в Украине продолжатся, это может привести к Третьей мировой войне.

"Сегодня у нас было несколько очень хороших звонков с Россией и Украиной. Они [украинцы – ред.] согласились на прекращение огня, если мы сможем добиться этого с Россией. И это нелегко. Это непросто... Сейчас мы стремимся договориться о прекращении огня с Россией, и у нас были очень хорошие переговоры по этому поводу. Мы получили несколько очень хороших ответов", – подчеркнул президент США.

Напомним, по словам Трампа, новости о прекращении огня в Украине будут 17 марта. Американский президент не привел никаких подробностей потенциальных договоренностей.

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