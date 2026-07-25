Трамп получил шанс быстро закончить войну: назван главный рычаг давления на Кремль

Путин и Дональд Трамп / © Getty Images

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Российские проблемы с горючим дают президенту США Дональду Трампу отличную возможность надавить на Кремль и заставить его покончить с войной.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник Atlantic Council Джозеф Уэбстер в колонке для The Hill.

По словам эксперта, масштабные удары украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре уже привели к острому дефициту бензина в России. Именно это, считает он, открывает Вашингтону возможность усилить экономическое давление на Москву.

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По мнению Уэбстера, США могли бы одновременно поддерживать украинские удары по топливной инфраструктуре РФ и ограничить импорт бензина в Россию, что в конечном счете заставит Владимира Путина согласиться на переговоры.

«Санкции на импорт бензина в Россию могут привести к миру в Украине — и в Иране», — подчеркнул Вебстер.

Аналитик отмечает, что украинская кампания с применением беспилотников существенно изменила ситуацию. Если раньше большинство жителей Москвы и Санкт-Петербурга почти не испытывали последствий войны, то теперь дефицит бензина оказывает непосредственное влияние на жизнь россиян.

Автор публикации напоминает, что Москва уже запретила экспорт авиационного горючего, бензина и дизельного горючего. В то же время на автозаправках в разных регионах РФ образуются многочасовые очереди, а иногда даже возникают драки.

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Россия пытается компенсировать нехватку импорта из дружественных стран. В частности, Беларусь увеличила поставки бензина, тогда как Казахстан из-за собственного дефицита ограничивает экспорт.

По мнению Уэбстера, ключевую роль в развитии ситуации может сыграть Индия. Он отмечает, что Россия уже обратилась к индийским нефтеперерабатывающим предприятиям, в частности заводу Vadinar, совладельцем которого является российская компания «Роснефть», с просьбой поставлять бензин.

Эксперт считает, что США должны использовать дипломатические и экономические инструменты, чтобы убедить Нью-Дели отказаться от таких поставок. Что касается других потенциальных экспортеров, то, по его мнению, Вашингтон должен предупредить о возможности введения финансовых санкций.

«Президент Трамп имеет возможность быстро завершить до двух войн и потенциально предотвратить третью», — подчеркнул Вебстер.

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Автор также отмечает, что после войны Украина могла бы переориентировать свои производственные мощности в сфере беспилотников на поддержку союзников Запада. В частности, украинские дроны могут стать важным элементом сдерживания не только Ирана, но и других потенциальных противников США, в частности Китая.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп понял позицию Киева о прекращении огня и стремлении к миру.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что не продает оружие Украине, и выразил уверенность, что президент России Владимир Путин также не поставляет оружие Ирану.

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