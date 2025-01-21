Трамп помиловал людей, участвовавших в штурме Капитолия США

Он назвал их заложниками.

Президент США Дональд Трамп помиловал людей, обвиненных в участии в беспорядках 6 января в Капитолии США.

Об этом сообщает АР

Трамп заявил, что помилует около 1500 обвиняемых и выдает шесть смягчений приговору.

Помилование выполняет обещание Трампа уволить поклонников, пытавшихся помочь ему отменить поражение на выборах четыре года назад.

"Это заложники", — сказал он, подписывая документы в Овальном кабинете.

Напомним, 6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа собрались возле Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс прекратил заседание. Более 550 участников беспорядков были арестованы после нападения, в результате которого погибли пять человек, в том числе полицейский. После этого правоохранительные органы предъявили официальные обвинения более 1,2 тыс. участников штурма.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что ему суммарно грозит 561 год заключения в рамках предъявленных в его адрес обвинений.

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