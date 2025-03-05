Трамп пообещал "без устали работать" для завершения войны в Украине

Трамп заявил, что в этом "конфликте зря убиты миллионы людей".

На сайте Белого дома опубликовали тезисы по речи президента США Дональда Трампа к Конгрессу, в котором речь будет идти о войне в Украине.

Об этом пишет CNN.

Трамп заявил, что в этом "конфликте зря убиты миллионы людей", но не указал, кто именно начал эту войну.

"Я также без устали работаю, чтобы прекратить жестокий конфликт в Украине. Миллионы украинцев и россиян были напрасно убиты или ранены в этом ужасном и жестоком конфликте, конца которого не видно", — говорится в речи Трампа.

Также американский президент обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что он "потратил больше европейцев" на помощь Украине.

"Между тем, к сожалению, Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины — значительно! И Байден выделил на эту борьбу больше денег, чем потратила Европа", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе заявил о выходе США из различных международных соглашений.

Мы ранее информировали, что Трамп провозгласил "золотой век" Америки.

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