Трамп пообещал, что война в Украине не перерастет в Третью мировую

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не позволит войне в Украине перерасти в глобальный конфликт.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме 16 октября.

По словам американского лидера, недавно он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и намерен встретиться с ним в Венгрии для обсуждения путей прекращения боевых действий.

Реклама

«Я попал в эту ситуацию – не я начал эту войну. Это дело Байдена. Я пришел и увидел полный беспорядок, который мог привести к Третьей мировой. Но этого не произойдет», - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что его цель – сохранить жизнь людей и способствовать миру в Европе. По его мнению, именно стратегические ошибки администрации Байдена стали причиной полномасштабного вторжения России в Украину, в то время как при его президентстве подобного не могло произойти.

«Я делаю это, чтобы спасти душу. Это не для нас – между нами океан. Но я хочу помочь Европе. Они хотят, чтобы война кончилась, но не могут этого сделать. А я могу», — заявил глава Белого дома.

Ранее Трамп сообщил, что его встреча с Путиным может состояться в ближайшие недели в Будапеште. Также ожидается, что он проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Реклама

Напомним, представитель США при НАТО Мэттью Витакер сообщил, что США не будут вводить новые санкции против РФ , пока Европа не перестанет покупать у нее нефть и газ. Американский президент Дональд Трамп считает, что без этого экономические ограничения не будут эффективными.