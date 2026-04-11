Трамп пообещал экономическую поддержку Венгрии и Орбану

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация готова применить "всю экономическую мощь" Соединенных Штатов для укрепления экономики Венгрии .

Об этом он написал в своей соцсети.

По словам Трампа, США уже раньше поддерживали своих союзников подобным образом и готовы сделать это снова, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и венгерский народ в этом будут нуждаться.

«Моя администрация готова использовать полную экономическую мощь Соединенных Штатов для укрепления экономики Венгрии, как мы делали это для наших великих союзников в прошлом, если премьер-министр Виктор Орбан и венгерский народ в этом будут нуждаться», — говорится в заявлении.

Трамп также подчеркнул, что США заинтересованы инвестировать в будущее процветание страны, которое, по его мнению, будет обеспечено дальнейшим лидерством Орбана.

Выборы под тенью Кремля

Нынешняя избирательная кампания в Венгрии стала самым сложным испытанием для Орбана за последние 16 лет. Его партия «Фидес» впервые за долгое время отстает от оппозиции в опросах. Сам Орбан пытается представить свою дружбу с Путиным как залог энергетической безопасности и мира, обвиняя оппонентов в желании втянуть страну в войну.

Особый резонанс добавляют недавние слова Орбана о роли Венгрии в отношениях с РФ. В разговоре с Владимиром Путиным в октябре 2025 года он якобы заявил, что будет предлагать помощь любым возможным способом. По данным Bloomberg , премьер даже сравнил Венгрию с мышью для московского льва.

Как отреагировали в Венгрии

Напомним, в Венгрии разразился скандал после публикации стенограммы разговора премьера Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр иностранных дел Петер Сиярто заявил, что обнародование записей в преддверии парламентских выборов является вмешательством во внутренние дела страны и обвинил в этом иностранные спецслужбы. По его словам, у венгерской стороны нет таких стенограмм и не знает, как они попали в прессу.

Сиярто также объяснил, что разговор Орбана с Путиным состоялся после инициативы Дональда Трампа по поводу возможного мирного саммита в Будапеште. Он подчеркнул, что высказывания венгерского премьера были аллегорией и касались готовности Венгрии содействовать мирному процессу.

Заявления Орбана - последние новости

Орбан также выступил с заявлениями, в которых призвал Европейский Союз отказаться от санкций против России и возобновить закупку российских энергоносителей.

В видеообращении он заявил о «критической ситуации» в Европе и предупредил о возможном энергетическом кризисе, дефиците топлива и росте цен. По его словам, единственным выходом является скорейшее пополнение запасов нефти и газа.

Орбан также призвал Брюссель отменить ограничения по российской энергетике и потребовал от Украины возобновить работу нефтепровода «Дружба», назвав отказ от российских энергоносителей «дорогой и недоступной для семей».