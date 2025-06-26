- Дата публикации
Трамп пообещал Эрдогану присоединиться к мирным переговорам в Турции, но назвал условие
Эрдоган говорит, что предварительные переговоры в Стамбуле между Киевом и Москвой "открыли дверь в мир".
Президент США Дональд Трамп пообещал турецкому коллеге Реджепу Эрдогану посетить потенциальные мирные переговоры между лидерами Украины и России в Турции. Впрочем, назвал условие.
Об этом Эрдоган рассказал журналистам на борту самолета, возвращаясь с саммита НАТО, пишет CNN Türk.
Заметим, что накануне президенты встретились в Гааге. По словам Эрдогана, он сообщил Трампу, что Анкара стремится собрать российского и украинского лидеров вместе в Турции для мирных переговоров.
"Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, я приеду в Стамбул или Анкару", - передал Эрдоган слова американского коллеги.
Президент Турции подчеркнул, что его страна "будет устанавливать необходимые контакты, и, дай Бог, состоится эта встреча как можно скорее".
Кроме того, Эрдоган заявил о том, что предварительные переговоры в Стамбуле между Киевом и Москвой "открыли дверь в мир".
"По нашему мнению, в войне между Украиной и Россией есть больше, чем маленькая надежда на мир", - добавил турецкий лидер.
Напомним, Трамп и Эрдоган на встрече в Гааге обсудили путь к миру в Украине. Они обсудили региональные кризисы, двустороннее сотрудничество и актуальные международные вызовы. Особое внимание президенты уделили роли НАТО. Оба лидера отметили важность укрепления сдерживающего потенциала Североатлантического союза и усиления взаимодействия как ключевых союзников.