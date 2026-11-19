Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил в Китае, что не будет заключать никаких соглашений по Украине без участия Киева.

Об этом сообщила корреспондент Fox News после разговора с американским лидером.

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Трамп заявил, что готов обсуждать с Китаем и Россией ограничение ядерного вооружения.

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Комментируя увеличение ядерного арсенала Китая, он отметил: «Я бы хотел, чтобы они этого не делали».

Саммит в Китае — что известно

В четверг, 19 ноября, Дональд Трамп, Владимир Путин и лидер Китая должны провести беспрецедентную встречу, за которой внимательно следят в Украине и Европе. Есть опасения — Трамп, Путин и Си могут попытаться договориться о будущем Украины без участия Киева.

Саммит сравнивают с Ялтинской конференцией 1945 года, когда руководители США, Британии и СССР определяли послевоенное устройство мира, в том числе решая судьбу других стран.

Президент Владимир Зеленский предостерег от повторения такого сценария. Он подчеркнул, что не должно быть «Ялты 2, 3 или 4» с новым перераспределением сфер влияния.

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