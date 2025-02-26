Трамп пообещал Украине и РФ "лучшее мирное соглашение" и ответил, кто и в чем должен уступить – новые заявления

Американский президент также ответил, кто будет обеспечивать безопасность в Украине в дальнейшем.

Президент США Дональд Трамп пообещал Украине и России соглашение о "прекращении войны", которое будет наилучшим для обеих сторон. Он оценил возможность вернуть Украине оккупированные территории и снятие санкций с РФ.

Ряд новых заявлений американский президент сделал на заседании своего кабинета в среду, 26 февраля, передает Sky News.

Возвращение оккупированных территорий Украины

Прежде всего, Трамп оценил возможность вернуть Украине захваченные РФ территории. Он заявил, что соглашение об окончании войны будет предусматривать возвращение под контроль Киева части оккупированных земель и пообещал "сделать все возможное" и "постараться, чтобы Украина вернула себе как можно больше".

Санкции против РФ: готовы ли США пойти на уступки

Во время заседания Трамп также заявил, что может ослабить санкции против России, однако подождет договоренностей.

"Я думаю, что это (договориться – Ред.) у нас получится", – отметил президент США.

Он сообщил, что имел "продуктивные разговоры как с президентом РФ Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Еще четыре недели назад никто не думал, что будет заключен мир. Мы будем пытаться заключить соглашение, с которым будет согласна и Россия, и Украина", – сказал Трамп.

Членство Украины в НАТО

Об этом наше государство, по словам Трампа, "должно забыть". Он заявил, что исключает возможность членства Украины в НАТО. По его мнению, именно это побудило российского президента Владимира Путина начать полномасштабное вторжение.

"Вы можете забыть об этом. Вероятно, это причина, почему все началось", – добавил он.

"Умный парень" – Путин

Американский президент в очередной раз оценил способности российского диктатора, назвав его на этот раз "умным парнем" и "очень хитрым человеком".

"У меня были очень хорошие разговоры с Путиным. У меня были очень хорошие разговоры с Зеленским, и еще четыре недели назад никто ни с кем не разговаривал. Это даже не рассматривалось. Никто не думал, что можно достичь мира", – рассказал он.

Территориальные уступки

Президент США также прокомментировал возможные территориальные уступки Украины как часть "мирного соглашения", заверив, что будет стремиться заключить "лучшее соглашение".

Трамп заверил, что Путин "будет вынужден" пойти на уступки в переговорах о прекращении войны в Украине.

"Да, он будет", – ответил Трамп на вопрос, будет ли Путин идти на уступки. На вопрос, на какие уступки придется пойти российскому диктатору, он ответил: "Я не хочу вам сейчас говорить".

"Ему придется. И я думаю, я верю, что из-за того, что нас избрали, эта война закончится", – сказал президент США.

Кто будет обеспечивать безопасность в Украине в дальнейшем

Трамп заявил, что заставит Европу стать гарантом безопасности для Украины.

"Мы заставим Европу сделать это... Мы говорим о том, что Европа является их ближайшим соседом, но мы гарантируем, что все пройдет хорошо", — сказал он.

Добавим, что Дональд Трамп также заверил, что Великобритания и Франция готовы ввести миротворцев в Украину. США поддержат эти инициативы.

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