Трамп пообещал вернуть в Украину похищенных детей – спикер Белого дома

Президент Зеленский поблагодарил американского лидера за то, что он продолжает поддерживать гуманитарные вопросы.

Во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского речь шла о возвращении в Украину детей, незаконно вывезенных в Российскую Федерацию.

Об этом сообщила на брифинге в среду, 19 марта, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

"Президент Трамп также спросил президента Зеленского о детях, пропавших без вести в Украине во время войны, включая похищенных, и президент Трамп пообещал тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы помочь обеспечить возвращение этих детей домой" — сказала она.

По словам Кэролайн Ливитт, президент Зеленский поблагодарил президента Трампа за то, что тот продолжает поддерживать гуманитарные вопросы, включая обмен военнопленными.

Напомним, 19 марта Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными, в результате которого домой вернулось 175 наших граждан. Также россияне дополнительно отдали 22 тяжелораненых наших военных.

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