Трамп пообщался с Си Цзиньпином о войне в Украине: о чем договорились

Дональд Трамп с Си Цзиньпином / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам Трампа, они обсудили ряд важных вопросов.

Об этом он написал в соцсети Х.

В частности, они говорили о необходимости завершения войны между Россией и Украиной, а также о сделке относительно приложения TikTok.

«Я только что завершил разговор с главой Китая Си. Мы добились прогресса по многим важным вопросам, включая необходимость прекращения войны между РФ и Украиной и одобрение соглашения TikTok», — написал Трамп.

Также Трамп договорился с президентом Китая, что они встретятся на саммите АТЭС в Южной Корее. Кроме того, президент США поедет в Китай в начале следующего года, а в свою очередь президент Си «также приедет в Соединенные Штаты в соответствующее время».

«Разговор был очень удачным, мы еще поговорим по телефону, благодарны за одобрение TikTok и с нетерпением ждем встречи в АТЭС!», — подытожил Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп убежден, что введение европейских санкций против Китая могло бы стать ключом к завершению войны России против Украины.

Ранее Трамп заявлял, что война в Украине, которая уже «забрала миллионы душ», могла перерасти в Третью мировую. Главной причиной нападения на Украину Трамп назвал отсутствие уважения со стороны Кремля к предыдущей администрации Белого дома.