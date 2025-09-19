- Дата публикации
Трамп пообщался с Си Цзиньпином о войне в Украине: о чем договорились
Президент США Дональд Трамп обсудил с лидером Китая «необходимость прекращения войны».
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам Трампа, они обсудили ряд важных вопросов.
Об этом он написал в соцсети Х.
В частности, они говорили о необходимости завершения войны между Россией и Украиной, а также о сделке относительно приложения TikTok.
«Я только что завершил разговор с главой Китая Си. Мы добились прогресса по многим важным вопросам, включая необходимость прекращения войны между РФ и Украиной и одобрение соглашения TikTok», — написал Трамп.
Также Трамп договорился с президентом Китая, что они встретятся на саммите АТЭС в Южной Корее. Кроме того, президент США поедет в Китай в начале следующего года, а в свою очередь президент Си «также приедет в Соединенные Штаты в соответствующее время».
«Разговор был очень удачным, мы еще поговорим по телефону, благодарны за одобрение TikTok и с нетерпением ждем встречи в АТЭС!», — подытожил Трамп.
Напомним, президент США Дональд Трамп убежден, что введение европейских санкций против Китая могло бы стать ключом к завершению войны России против Украины.
Ранее Трамп заявлял, что война в Украине, которая уже «забрала миллионы душ», могла перерасти в Третью мировую. Главной причиной нападения на Украину Трамп назвал отсутствие уважения со стороны Кремля к предыдущей администрации Белого дома.