Трамп попал в ловушку Путина: экономические уступки не остановят войну в Украине— The Atlantic

Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп ошибочно считает, что экономические стимулы заставят Россию согласиться на мирное соглашение по Украине.

Об этом в статье The Atlantic пишет старший научный сотрудник Brookings Institution Томас Райт.

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Чтобы изменить расчеты Кремля, Соединенным Штатам нужно усилить давление на Москву и помочь Украине укрепить оборону.

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Автор проводит параллель с 1965 годом, когда президент США Линдон Джонсон предложил Северному Вьетнаму масштабную экономическую помощь в обмен на прекращение гибридной агрессии против Южного Вьетнама. Однако Ханой отказался от предложения.

По мнению Райта, этот исторический пример демонстрирует, что финансовые стимулы не всегда способны изменить поведение государств, для которых важны национализм, идеология и геополитическое соперничество.

Аналитик считает, что Дональд Трамп допускает подобную ошибку в попытках договориться с российским диктатором.

«Дональд Трамп попал в ту же ловушку с Владимиром Путиным, очевидно полагая, что правильные экономические стимулы убедят российского лидера заключить мир. (…) Наивность, стоящая за этим, возможно, можно было бы простить, будь Путин новым лидером без всякого опыта, но он — известная личность. Украина – его одержимость, его белый кит. Он хочет покорить ее и доказал, что заплатит огромную цену за достижение этой цели», – пишет Райт.

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По словам автора, в начале второго президентского срока Трамп стремился быстро завершить войну, заморозив линию фронта и добившись отказа Украины от вступления в НАТО.

Однако вместо усиления военной поддержки Киева и увеличения санкционного давления на Москву, американская администрация сделала ставку на экономические договоренности с Россией.

К переговорной команде присоединился друг Трампа, бизнесмен Стив Виткофф. Он работал над возможными договоренностями с российским финансистом Кириллом Дмитриевым.

Среди предыдущих предложений была отмена санкций против России, запуск совместных американо-российских бизнес-проектов и возвращение Москвы в «Группу семи». Однако переговоры зашли в тупик по требованию Путина передать России дополнительные украинские территории.

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Впоследствии дипломатические контакты сопровождались договоренностями по поставкам российского дизельного горючего на американский и мировые рынки. Администрация Трампа также рассматривала возможность возвращения России части замороженных активов в качестве стимула для частичного прекращения огня.

По мнению Райта, попытки договориться с Москвой из-за экономических выгод лишь ухудшили отношения между Вашингтоном и Киевом. Вместе с тем, Россия, как отмечает автор, стремится воспользоваться зимой, чтобы ослабить Украину массированными ударами по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, Москва может расширять диверсионную кампанию против европейских партнёров Украины.

Аналитик убежден, что изменить расчеты Кремля можно только путем усиления давления. Для этого США должны обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны, помочь наносить урон российским войскам и поддерживать европейских союзников в противодействии российским атакам.

«Путин, похоже, считает, что время на его стороне. Уступки Трампа укрепляют это убеждение», – пишет Райт.

Автор также призывает Трампа учесть перспективу смены американской политики после следующих президентских выборов. По его мнению, будущая администрация США может занять более жесткую позицию по отношению к России, и Вашингтон мог бы использовать эту возможность в качестве аргумента для достижения соглашения на приемлемых для Украины условиях.

Райт считает, что главная задача американского президента — убедить Путина, что продолжение боевых действий будет стоить России дороже прекращения войны.

«Чтобы достичь прекращения огня, теперь он должен убедить Путина, что война будет дороже мира», — заключает аналитик.

Ранее сообщалось, что Россия может использовать возобновление трехсторонних переговоров для продвижения своих требований и усиления давления на Украину .

Мы ранее информировали, что Европейский Союз стремится принять участие в следующем раунде переговоров между Украиной, Россией и США, чтобы усилить свое влияние на процесс мирного урегулирования .

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