Трамп попался на лжи о необходимости в пошлинах: анализ WP

Президент США Дональд Трамп держит подписанный указ во время мероприятия по объявлению новых тарифов / © Associated Press

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По крайней мере, часть аргументов, которыми президент США Дональд Трамп оправдывал введение пошлин на весь импорт в страну, были неверными или откровенно ложными.

Об этом сообщает The Washington Post.

В частности, издание привело заявление Трампа о том, что «годами трудолюбивые американские граждане были вынуждены сидеть в стороне, пока другие страны становились богатыми и могущественными, во многом за наш счет».

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На самом же деле, указали журналисты, США — ни бедная, ни слабая страна. У Соединенных Штатов самый большой ВВП на душу населения среди всех крупных стран, включая государства Западной Европы.

Также Трамп утверждал, что США взимают с других стран только тариф в 2,4% на мотоциклы. В то же время, Таиланд и другие страны взимают значительно более высокие проценты: 60%, Индия — 70%, Вьетнам — 75%, а другие даже больше. По словам президента, до этого времени США в течение десятилетий взимали тариф в 2,5% на авто иностранного производства. В то время как Евросоюз якобы взимает с американцев более 10% тарифа.

Авторы статьи указали, что названные Трампом цифры ошибочны, а иногда манипулятивны. Так, Индия взимает пошлину в 50% на мотоциклы, а не 70%. И не так давно эта страна объявила о понижении до 40%. Что касается автомобилей, то США уже 50 лет сохраняют пошлину в 25% на импортные пикапы. Это значительно превышает европейскую пошлину на автомобили.

«Toyota продает 1 миллион иностранных автомобилей в США, а General Motors не продает [в Японии] почти ни одного. Ford продает очень мало. Ни одной из наших компаний не разрешено выходить в другие страны», — заявил Трамп.

Эту часть речи американского лидера авторы статьи считают манипуляцией. Они объяснили, что проблемы производителей США в Японии не связаны с административными или таможенными барьерами, а с полным непониманием японского рынка. Японские потребители предпочитают компактные и экономичные автомобили, в то время как США производят огромные машины с прожорливыми двигателями.

«Если вы посмотреть на Китай, я получил сотни миллиардов долларов за свой срок», — заявил Трамп, имея в виду таможенные пошлины на китайский товары при его первой президентской каденции.

Эта информация неправда, утверждает издание. Согласно статистике, за первый президентский срок Трампа американский бюджет на пошлинах по китайскому импорту получил лишь 75 млрд дол. А еще, поскольку предприниматели заложили эти пошлины в конечную стоимость товара, за это фактически заплатили американские потребители, а не китайские производители. К тому же, потом США пришлось потратить 28 млрд дол. на помощь пострадавшим от потери бизнеса фермерам, когда Китай отомстил пошлинами в ответ.

Напомним, 2 апреля Трамп ввел пошлины на весь импорт в США. Так, для всех государств будет установлена пошлина в размере не менее 10% практически на все товары.