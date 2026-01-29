Трамп попросил Путина не стрелять по Киеву: что тот ответил

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ракетных и дроновых атак на украинскую столицу и другие населенные пункты.

«Из-за экстремального холода я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. Это не просто холод, это рекордно низкие температуры. Они никогда не сталкивались с таким холодом. И я лично попросил президента Путина в течение недели не наносить удары по Киеву и другим городам. Он согласился на это, и должен сказать, это было очень приятно», — заявил Трамп на заседании Кабинета министров в Белом доме.

По мнению Трампа, в российско-украинских мирных переговорах «достигнут большой прогресс».

Напомним, в Кремле ответили, действительно ли прекратят удары по энергетике Украины.

Но впоследствии сам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предложение Украины о перемирии неприемлемо для Москвы.

Также издание Financial Times со ссылкой на восемь источников сообщило, что администрация Трампа связывает предоставление гарантий безопасности Украине с согласием Киева на мирное соглашение, предусматривающее выход ВСУ с неоккупированных территорий Донбасса .