Трамп поразил новым заявлением о войне в Украине и потере территорий

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп снова высказался о потере Украиной территорий. В то же время он хоть и похвалил ВСУ, но заявил, что страна держится только благодаря поставкам оружия.

Об этом американский лидер заявил во время интервью Salem News Channel, сообщает РБК.Украина.

«Они (Украина — Ред.) теряют территорию», — высказался Трамп о ситуации на фронте, добавив, что потери имеет и РФ.

Реклама

По его словам, доступ к оружию позволяет Украине воевать. Он отметил, что США не предоставляют вооружение Киеву, а продают его НАТО, который затем распределяет и передает украинской армии. Традиционно он подверг критике своего предшественника Джо Байдена, передавшего оружие и средств на 350 млрд дол. Мол, это было просто смешно.

«Они (украинцы — Ред.) имеют возможность драться, потому что — независимо от того, отличная техника или не совсем — они имеют возможность воевать», — заявил Трамп.

В то же время президент США похвалил украинские Силы обороны, которые оказались эффективнее любой европейской армии, а также лучше союзников Америки по НАТО.

«Они лучше кого-либо в Европе в этой борьбе», — сказал Трамп. Он также добавил, что ВСУ лучше любых союзников США по НАТО.

Реклама

Вспомнил глава Белого дома и президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «хитрым парнем».

«Мне нравится Зеленский. Кроме того, одного момента в Белом доме, который был немного агрессивным с его стороны», — сказал Трамп, имея в виду встречу в Овальном кабинете в начале 2025-го.

Напомним, немецкое издание Die Welt сообщило о том, что Трамп не спешит завершать войну в Украине, поскольку считает ее очень дальним конфликтом. В частности, Белый дом фактически перевел основную тяжесть поддержки Киева на европейские страны, оставив за собой роль главного миротворца.

Кроме того, по информации источников Kyiv Independent, посланцы Дональда Трампа не едут в Украину , несмотря на предыдущие обещания. Причиной обеспокоенности Вашингтона называют то, что новый этап переговоров по завершению войны может вновь не принести реальных результатов.

Реклама

Дата публикации 21:29, 04.05.26 Количество просмотров 82 "Путин решит все этим летом": Зеленский сделал громкое заявление на саммите ЕПС

Новости партнеров