Трамп поразил новым заявлением о войне в Украине и потере территорий
В то же время, президент США похвалил украинские Силы обороны за их эффективность.
Президент США Дональд Трамп снова высказался о потере Украиной территорий. В то же время он хоть и похвалил ВСУ, но заявил, что страна держится только благодаря поставкам оружия.
Об этом американский лидер заявил во время интервью Salem News Channel, сообщает РБК.Украина.
«Они (Украина — Ред.) теряют территорию», — высказался Трамп о ситуации на фронте, добавив, что потери имеет и РФ.
По его словам, доступ к оружию позволяет Украине воевать. Он отметил, что США не предоставляют вооружение Киеву, а продают его НАТО, который затем распределяет и передает украинской армии. Традиционно он подверг критике своего предшественника Джо Байдена, передавшего оружие и средств на 350 млрд дол. Мол, это было просто смешно.
«Они (украинцы — Ред.) имеют возможность драться, потому что — независимо от того, отличная техника или не совсем — они имеют возможность воевать», — заявил Трамп.
В то же время президент США похвалил украинские Силы обороны, которые оказались эффективнее любой европейской армии, а также лучше союзников Америки по НАТО.
«Они лучше кого-либо в Европе в этой борьбе», — сказал Трамп. Он также добавил, что ВСУ лучше любых союзников США по НАТО.
Вспомнил глава Белого дома и президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «хитрым парнем».
«Мне нравится Зеленский. Кроме того, одного момента в Белом доме, который был немного агрессивным с его стороны», — сказал Трамп, имея в виду встречу в Овальном кабинете в начале 2025-го.
Напомним, немецкое издание Die Welt сообщило о том, что Трамп не спешит завершать войну в Украине, поскольку считает ее очень дальним конфликтом. В частности, Белый дом фактически перевел основную тяжесть поддержки Киева на европейские страны, оставив за собой роль главного миротворца.
Кроме того, по информации источников Kyiv Independent, посланцы Дональда Трампа не едут в Украину , несмотря на предыдущие обещания. Причиной обеспокоенности Вашингтона называют то, что новый этап переговоров по завершению войны может вновь не принести реальных результатов.