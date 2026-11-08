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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп поручил Минюсту расследовать действия демократов: в чем их обвиняет

Президент США заявил о якобы письмах с угрозами должностным лицам и донорам Республиканской партии.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручает Министерству юстиции США немедленно расследовать действия лидеров Демократической партии. Президент обвинил их в рассылке писем с угрозами.

Об этом он написал в Truth Social .

"Политические лидеры демократов разослали письма с угрозами многим людям - абсолютно невинным гражданам", - заявил Трамп.

По его утверждению, демократы угрожают импичментом генеральному прокурору и другим должностным лицам, а донорам республиканцев – заключению. Президент назвал это «вымогательством наивысшего уровня» и «юридической войной».

Отдельно он упомянул сенаторку от Мичигана Элиссу Слоткин, которой приписал намерение преследовать молодых поклонников республиканцев.

Заявление прозвучало после промежуточных выборов 3 ноября, по итогам которых демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса США.

Напомним, что ранее Трамп набросился на демократов и заговорил об импичменте: детали нового заявления

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