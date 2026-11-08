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Трамп поручил Минюсту расследовать действия демократов: в чем их обвиняет
Президент США заявил о якобы письмах с угрозами должностным лицам и донорам Республиканской партии.
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручает Министерству юстиции США немедленно расследовать действия лидеров Демократической партии. Президент обвинил их в рассылке писем с угрозами.
Об этом он написал в Truth Social .
"Политические лидеры демократов разослали письма с угрозами многим людям - абсолютно невинным гражданам", - заявил Трамп.
По его утверждению, демократы угрожают импичментом генеральному прокурору и другим должностным лицам, а донорам республиканцев – заключению. Президент назвал это «вымогательством наивысшего уровня» и «юридической войной».
Отдельно он упомянул сенаторку от Мичигана Элиссу Слоткин, которой приписал намерение преследовать молодых поклонников республиканцев.
Заявление прозвучало после промежуточных выборов 3 ноября, по итогам которых демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса США.
Напомним, что ранее Трамп набросился на демократов и заговорил об импичменте: детали нового заявления