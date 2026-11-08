Трамп поручил Минюсту расследовать действия демократов: в чем их обвиняет

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручает Министерству юстиции США немедленно расследовать действия лидеров Демократической партии. Президент обвинил их в рассылке писем с угрозами.

Об этом он написал в Truth Social .

Реклама

"Политические лидеры демократов разослали письма с угрозами многим людям - абсолютно невинным гражданам", - заявил Трамп.

Реклама

По его утверждению, демократы угрожают импичментом генеральному прокурору и другим должностным лицам, а донорам республиканцев – заключению. Президент назвал это «вымогательством наивысшего уровня» и «юридической войной».

Отдельно он упомянул сенаторку от Мичигана Элиссу Слоткин, которой приписал намерение преследовать молодых поклонников республиканцев.

Заявление прозвучало после промежуточных выборов 3 ноября, по итогам которых демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса США.

Напомним, что ранее Трамп набросился на демократов и заговорил об импичменте: детали нового заявления

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров