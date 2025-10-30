Трамп поручил Пентагону испытать ядерное оружие впервые с 1992 года

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание Пентагону начать испытание ядерного оружия «на равной основе» с Россией и Китаем. Это стало откровенной попыткой продемонстрировать военную мощь Соединенных Штатов в преддверии важной торговой встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.

Его заявление «сигнализирует об отмене десятилетий ядерной политики США, что может иметь далеко идущие последствия для отношений с ключевыми противниками».

«В последний раз США проводили ядерные испытания в 1992 году, после чего президент Джордж Буш-старший ввел мораторий на их проведение после завершения Холодной войны», — напоминает издание.

Заявление Трампа и реакция Кремля

Трамп написал, что процесс начнется немедленно и ответ на программы испытаний в других странах.

Тем временем спикер Кремля Дмитрий Песков выразил обеспокоенность заявлениями Трампа, отметив мировой мораторий на ядерные испытания.

«Президент Трамп вспомнил, что якобы другие страны проводят испытания ядерного оружия, но мы не знали, что кто-то проводил испытания до сих пор», — сказал Песков.

Он также напомнил о заявлении президента Путина: «Если кто-то отвратится от моратория, Россия будет действовать соответственно».

Песков уточнил, что недавние испытания Россией ядерной крылатой ракеты «Буревестник» и крупной торпеды «Посейдон» являются испытаниями систем доставки, а не ядерными взрывами.

Неожиданный анонс перед встречей с Си

В издании отмечают, что Трамп опубликовал сообщение о возобновлении испытаний, когда его вертолет направлялся на встречу с Си Цзиньпином.

После встречи, которую Трамп назвал «удивительной» и завершившейся годовым торговым соглашением, президент сообщил журналистам, что детали об испытаниях будут обнародованы позже. В то же время, Трамп не подтвердил, что обсуждал с Си Цзиньпином программу ядерных вооружений Китая.

Тревога среди экспертов и вопросы международных договоров

Анонс Трампа вызвал беспокойство среди экспертов по контролю над вооружениями, которые назвали этот шаг эскалационным и ненужным.

Дэрил Кимбалл, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями, заявил, что США не имеют технических, военных или политических причин возобновлять ядерные взрывные испытания.

Эксперты также отметили, что Национальная администрация по ядерной безопасности не готова к немедленному возобновлению испытаний и потребует не менее 36 месяцев для подготовки подземных испытаний.

Заявление Трампа прозвучало после того, как независимые аналитики заявили, что Китай проводит одну из самых «больших и быстрых кампаний модернизации» среди девяти ядерных государств. По оценкам Китай может превысить 1000 боеголовок к 2030 году (для сравнения, США имеют около 3700, Россия — 4300).

Многие страны, включая США, Россию и Китае, подписали Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 1996 года, но он так и не вступил в силу, поскольку ключевые страны, в частности США, его не ратифицировали.

Эксперты считают, что такой шаг в США может спровоцировать Пекин ускорить свои ядерные исследования, чтобы «не отставать».