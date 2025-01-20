Трамп поручил помощникам организовать разговор с Путиным — CNN

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать звонок с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни после того, как он примет присягу, с целью разговора обсудить личную встречу в ближайшие месяцы, чтобы попытаться покончить с войной в Украине, сообщают осведомленные с ситуацией люди.

Об этом пишет CNN.

"Трамп как кандидат пообещал прекратить конфликт в течение дня после присяги. Но накануне его инаугурации мало что указывает на то, что почти трехлетняя война близится к завершению", — говорится в сообщении.

Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования, который можно было бы реализовать в течение первых месяцев его президентства — в том числе путем непосредственного разговора с Путиным.

Чиновники из команды национальной безопасности Трампа начали работать над телефонным разговором с Путиным несколько недель назад Непонятно, была ли окончательно определена дата разговора.

Как только Трамп вступит в должность, официальные лица США и России смогут серьезно начать работу над организацией личной встречи. Новый президент сказал, что переговоры уже организуются, но Кремль сказал, что подождет, пока Трамп придет в должность, чтобы начать официальную подготовку.

"Любые переговоры между двумя президентами будут отражать резкий отход от подхода президента Джо Байдена. Он не общался непосредственно с Путиным почти три года, опасаясь, что любой разговор будет полезен для разрешения конфликта", — пишет издание.

"В основном неизвестно, насколько Трамп планирует продолжать стратегию администрации Байдена по поставкам оружия и разведывательной информации Киеву, и кроме выступления против вступления Украины в НАТО. Он также не уточнил, кто заплатит за восстановление Украины, хотя, исходя из его предыдущих комментариев, вряд ли это будут Соединенные Штаты", — говорится в сообщении.

CNN обратился к переходной команде Трампа за комментарием.

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Ранее в команде Дональда Трампа заявили, что значительный прогресс в решении войны России против Украины не стоит ожидатьпо крайней мере в течение следующих шести месяцев.

Ранее ТСН.ua сообщал, что администрация Трампа может помочь Украине заключить сильное соглашение о прекращении огня с Россией.

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