Новый президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине генерал-лейтенанту Киту Келлогу закончить войну за сто дней.

Об этом говорится в статье издания The Wall Street Journal, .

Пока не очевидно, как представитель Келлог будет консультировать Трампа по вопросам переговоров, но очевидно, что президенту США нужны советы. В свою очередь, экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил: однажды слышал, как Трамп сказал, что ему нравится Келлог, поэтому что он "никогда не выражает своего мнения, если я его не спрашиваю".

По словам бывших коллег, военный опыт Келлога может быть важным для Трампа, когда он будет взвешивать последствия продления или отказа от помощи Украине. участия в реальных переговорах с Россией", отмечают они.

В то же время российские СМИ и чиновники Кремля критически восприняли как Келлога, так и его мирный план. в отношении Украины. Однако, по его словам, личные нападки Кремля на Келлог и его план не обещают ничего хорошего для любого соглашения.

"Переговоры еще даже не начались, а они уже преследуют участвующего в этом главного американца. Это не способствует переговорам или даже прекращению огня", — сказал он.

Напомним, президент-диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Кремль готов вести переговоры с Соединенными Штатами по поводу войны в Украине. Впрочем, произойти это может только при выполнении Киева определенных условий.

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