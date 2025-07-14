Трамп посетит Великобританию с государственным визитом: его ждут у короля Чарльза

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Король Чарльз III будет принимать президента США Дональда Трампа с государственным визитом в Великобританию в сентябре 2025 года.

Об этом пишет The New York Times

Букингемский дворец подтвердил даты поездки президента Трампа в Великобританию, которая будет его вторым государственным визитом.

Реклама

Президент Трамп совершит двухдневный государственный визит в Великобританию с 17 по 19 сентября, подтвердил Букингемский дворец, что делает его редким главой государства, которому предоставляется второй визит. Король Чарльз III будет принимать Трампа и его жену Меланию в Виндзорском замке, говорится в заявлении дворца.

Король направил господину Трампу официальное приглашение прошлого февраля в письме, врученном ему премьер-министром Киром Стармером во время визита в Овальный кабинет. Стармер отметил необычность повторного приглашения, сказав: "Это никогда раньше не случалось; это беспрецедентно".

Трамп наслаждался своим последним государственным визитом в Великобританию в 2019 году, когда его принимала королева Елизавета II. Королева устроила ему роскошный пир в Букингемском дворце и дала королевский артиллерийский салют. В документальном фильме о своем политическом возвращении "Искусство всплеска" Трамп продемонстрировал книгу фотографий себя и королевы, которая, кстати, была фантастической", - сказал он.

Но Трамп поссорился с мэром Лондона Садиком Ханом, мусульманином, непосредственно перед своим приездом, назвав его "невероятным неудачником" в социальных сетях и обвинив его в ужасном управлении столицей Британии.

Реклама

Хан назвал Трампа "лишь одним из самых ярких примеров восходящей глобальной угрозы", сравнив язык президента с языком, который используют "фашисты 20 века". Он остается мэром, и мало что указывает на то, что их взаимная антипатия смягчилась.

Время визита господина Трампа делает маловероятным, что ему будет оказана честь выступить с речью в парламенте, сообщали несколько британских газет. Обычно он не заседает конце сентября, поскольку политические партии страны проводят свои ежегодные политические конференции в этот период.

Это может создать неудобный контраст с визитом президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего перед парламентом во время своего государственного визита на прошлой неделе.

Как и Макрон, Трамп будут приниматься в Виндзорском замке, а не в находящемся на капитальном ремонте Букингемском дворце.

Реклама

Напомним, что ранее красный глаз короля Чарльза испугал поклонников: дворец прокомментировал состояние здоровья монарха

Ранее во время визита президента Макрона в Виндзор королевские поклонники обратили внимание на внешний вид короля Чарльза, принимавшего гостей.