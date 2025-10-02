ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
160
Время на прочтение
1 мин

Трамп посетит закрытый брифинг по разведке

Согласно расписанию Белого дома, брифинг разведслужб США с участием Трампа состоится без присутствия прессы.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп 2 октября примет участие в закрытом брифинге американских разведывательных служб.

Об этом свидетельствует информация в расписании Белого дома.

Согласно расписанию Трампа, брифинг разведслужб США состоится в 11:00 по местному времени (18:00 по киевскому времени) в Овальном кабинете Белого дома.

Тему брифинга в администрации американского лидера не раскрыли. Встреча состоится без присутствия прессы.

К слову, по данным WSJ, США рассматривают возможность передачи Украине разведывательных данных для более эффективных ударов дальнобойным оружием по целям глубоко в тылу России.

А еще Вашингтон размышляет над передачей Киеву крылатых ракет Tomahawk и Barracuda с дальностью поражения в более 2400 км и более 800 км соответственно.

Дата публикации
Количество просмотров
160
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie