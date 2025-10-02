- Дата публикации
Трамп посетит закрытый брифинг по разведке
Согласно расписанию Белого дома, брифинг разведслужб США с участием Трампа состоится без присутствия прессы.
Президент США Дональд Трамп 2 октября примет участие в закрытом брифинге американских разведывательных служб.
Об этом свидетельствует информация в расписании Белого дома.
Согласно расписанию Трампа, брифинг разведслужб США состоится в 11:00 по местному времени (18:00 по киевскому времени) в Овальном кабинете Белого дома.
Тему брифинга в администрации американского лидера не раскрыли. Встреча состоится без присутствия прессы.
К слову, по данным WSJ, США рассматривают возможность передачи Украине разведывательных данных для более эффективных ударов дальнобойным оружием по целям глубоко в тылу России.
А еще Вашингтон размышляет над передачей Киеву крылатых ракет Tomahawk и Barracuda с дальностью поражения в более 2400 км и более 800 км соответственно.