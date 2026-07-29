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Трамп пошел на "резкий поворот" по отношению к Украине: что стало переломным моментом - Financial Times
Дональд Трамп стал благосклоннее оценивать Украину и ее перспективы в войне, а встреча с Владимиром Зеленским может открыть путь новой военной поддержки США.
Президент США Дональд Трамп стал благосклоннее оценивать позицию Украины и ее перспективы в войне против России. На смену его подходу повлияли длительные контакты между командами двух президентов и военными успехами Киева.
Об этом пишет Financial Times.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел переговоры с Трампом в Белом доме. Советники украинского лидера и источник, близкий к американской администрации, назвали встречу лучшей с начала второго президентского срока Трампа возможностью для Киева заручиться новой военной поддержкой США.
После переговоров Зеленский сообщил, что стороны обсудили лицензии на производство ракет-перехватчиков систем Patriot, а также другие оборонные инициативы.
«Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете. Благодарю всего, что мы делаем вместе для защиты жизней украинцев и продвижения мира», — написал Зеленский.
По его словам, президенты также говорили о дипломатических шагах по завершению войны. Последующие контакты должны согласовать команды двух стран.
Что повлияло на позицию Трампа
Financial Times отмечает, что встреча стала свидетельством резкого улучшения отношений между Киевом и Вашингтоном, ранее сопровождавшихся значительным напряжением.
Зеленский, по данным издания, считает, что месяцы прямого общения между советниками изменили представление Трампа о войне и возможностях Украины.
Украинская сторона пыталась убедить президента США, что поддержка Киева отвечает интересам Вашингтона. Советники Зеленского также апеллировали к стремлению Трампа ассоциировать себя с успешными решениями.
На позицию американского президента могли повлиять и украинские удары дальнобойными беспилотниками по российскому энергетическому сектору. По словам Зеленского, Трамп назвал эту кампанию "очень успешной".
«Президент Трамп хочет быть там, где есть успех. Это связано со многими факторами – предстоящими выборами, его статусом и видением того, как можно завершить эту войну», – заявил украинский президент.
На саммите НАТО Трамп, как утверждает Зеленский, согласился предоставить Украине лицензии на производство ракет для Patriot. Это один из главных оборонных запросов Киева.
Виткофф и Кушнер могут приехать в Киев
Специальный представитель президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер договорились впервые посетить Киев в рамках усилий по прекращению войны, сообщили источники, знакомые с ходом переговоров.
Советники Зеленского считают личные встречи одним из самых эффективных способов влиять на позицию Трампа. Украинский президент ранее признавал, что отношения начали улучшаться после напряженного разговора в Овальном кабинете в феврале 2025 года.
По его словам, ситуацию помогла изменить короткая встреча с Трампом на похоронах Папы Франциска в апреле того же года.
В ходе нынешнего визита Зеленский также посетил церемонию прощания с сенатором Линдси Грэмом, последовательно поддерживавшим Украину.
Некоторые республиканцы считают, что смерть Грэмма может способствовать сближению Трампа с Киевом и возвращению к рассмотрению продвигавшего сенатор законопроекта о санкциях против России.
Споры в команде Трампа остаются
Несмотря на смену риторики президента США, в его окружении до сих пор нет единой позиции по долгосрочной поддержке Украины.
Трамп стал более критично оценивать нежелание российского президента Владимира Путина идти на компромиссы и более благосклонно относиться к украинским военным успехам. В то же время, часть его сторонников, поддерживающих политику «Америка прежде всего», остается противниками масштабной помощи Киеву.
Одним из признаков смены настроений Financial Times называет позицию ультраправой активистки Лоры Лумер, поддерживающей контакты с Трампом.
Ранее она выступала против военной помощи Украине, однако, после поездки в Киев, заявила, что часть американских правых попала под влияние российской пропаганды.
Позже Трамп распространил в своей соцсети интервью Лумер с Зеленским, прокомментировав его словами: «Очень хорошо!»
Встреча президентов Украины и США в Белом доме оставила положительные впечатления у членов украинской делегации. Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил о «большом оптимизме» по итогам переговоров в Вашингтоне и рассказал о личном подарке.