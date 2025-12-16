Трамп пошел в наступление против британских медиа: требует миллиардные компенсации за клевету

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп подал иск против британской телерадиокомпании BBC, обвинив ее в клевете из-за смонтированных фрагментов речи от 6 января 2021 года. Политик требует компенсации в размере 5 миллиардов долларов по каждому из двух пунктов иска.

Об этом сообщает издание CNN.

По утверждению Трампа, BBC во время монтажа документального фильма создала ошибочное впечатление, будто он призвал своих сторонников к насильственному штурму Капитолия. В частности, телекомпания использовала его слова о "борьбе" и марше в Капитолий, в то же время не включив фрагмент, где он призвал к мирному протесту.

В BBC ранее признали ошибку монтажа и публично извинились, заявив, что видео могло быть неправильно воспринято. В то же время, в компании подчеркнули, что не видят юридических оснований для иска и намерены его обжаловать.

Скандал вокруг программы, вышедшей в рамках документального цикла Panorama накануне президентских выборов в США в 2024 году, вызвал серьезный кризис внутри BBC. Телерадиокомпания объявила, что больше не будет транслировать этот фильм, а также сообщила об отставке двух высокопоставленных чиновников.

Юристы отмечают, что Трамп подал иск в США, поскольку в Великобритании срок подачи исков о клевете ограничен одним годом и уже истек. В то же время, чтобы выиграть дело в американском суде, ему придется доказать не только факт клеветы, но и умышленные или неосторожные действия телекомпании.

Напомним, ранее Трамп уже подавал иски против ряда американских медиа, в частности The New York Times, Wall Street Journal, а также телеканалов CBS и ABC, обвиняя их в нанесении репутационного ущерба.