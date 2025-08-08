Трамп после Индии пригрозил жесткими пошлинами еще и Китаю: Пекин отреагировал

Си Цзиньпин и Владимир Путин. / © Associated Press

Импорт российской нефти в Китай оправдан. Пекин отвергает угрозы Соединенных Штатов Америки по поводу новых тарифов даже после того, как Вашингтон ввел вторичные пошлины для Индии.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел КНР для Bloomberg News.

"Для Китая законно осуществлять нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со всеми странами мира, в частности с Россией", - говорится в заявлении ведомства.

Пекин отмечает, что и в дальнейшем будет принимать "разумные меры энергетической безопасности в соответствии со своими национальными интересами".

По последним данным, импорт Китая из РФ в июле несколько вырос до 10,06 млрд долларов — самого высокого уровня с марта 2025 года. Впрочем, в этом году импорт из России снизился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Напомним, американский президент Дональд Трамп ранее на этой неделе заявил, что может наказать Китай дополнительными тарифами за покупку российской нефти. Эти угрозы прозвучали даже на фоне опасений его советника Питера Наварро, что более высокие пошлины "могут навредить США".

Напомним, 6 августа Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин на некоторые индийские товары из-за того, что Нью-Дели и дальше закупает российскую нефть в обход санкций. В результате общие пошлины для некоторых индийских экспортных позиций выросли до 50%.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди довольно сдержанно отреагировал на решение президента США. По его словам, Нью-Дели "придется заплатить высокую цену, но я готов, Индия готова".