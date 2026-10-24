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Трамп после Ирана пригрозил еще одной стране: что задумал президент США
Трамп стремится добиться смены коммунистического режима на Кубе, который Вашингтон считает противником США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон займется Кубой после завершения операции против Ирана. К решению этого вопроса будут привлечены государственный секретарь США Марко Рубио.
Об этом американский лидер сказал во время митинга во Флориде, сообщает Reuters.
«Мы разберемся с Кубой на обратном пути из Ирана, а затем отправим Марко Рубио, чтобы завершить это дело», — заявил президент.
Заметим, что еще в сентябре Трамп выражал уверенность, что США и Куба смогут договориться. Тогда он также отмечал, что для этого, по его мнению, не понадобится военная сила.
В свою очередь, госсеркретарь Марко Рубио обратился к тем, кто недоволен кубинскими властями, с призывом воспользоваться случаем для перемен. Он предложил сторонникам реформ наладить конфиденциальное сотрудничество с Центральным разведывательным управлением США, не раскрывая деталей.
«Тем, кто стремится к положительным изменениям на Кубе, — сейчас самое время», — подчеркнул Рубио.
Отношения США и Кубы — что известно
Напомним, после начала операции в Иране и событий в Венесуэле Трамп не раз угрожал стране из-за ее коммунистического режима, который Вашингтон считает противником Америки. Он намекал на быстрое падение режима в стране и мечтал о «чести взять Кубу», усиливал давление на Гавану из-за санкций и ограничения поставок нефти.
Уже не первый месяц появляется информация, что США готовятся к вторжению на Кубу . В частности, в сентябре CBS News написало о том, что потенциальная военная операция может начаться уже в ближайшие месяцы. Об этом, пишет издание, свидетельствует попавший в распоряжение внутренний документ американской армии.
В то же время Трамп прогнозировал, что США и Куба достигнут соглашения. Мол, по его мнению, военные действия для этого не понадобятся. Администрация Белого дома заявляла, что ее цель — смена коммунистического правительства страны.