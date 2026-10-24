Трамп после Ирана пригрозил еще одной стране: что задумал президент США

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон займется Кубой после завершения операции против Ирана. К решению этого вопроса будут привлечены государственный секретарь США Марко Рубио.

Об этом американский лидер сказал во время митинга во Флориде, сообщает Reuters.

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«Мы разберемся с Кубой на обратном пути из Ирана, а затем отправим Марко Рубио, чтобы завершить это дело», — заявил президент.

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Заметим, что еще в сентябре Трамп выражал уверенность, что США и Куба смогут договориться. Тогда он также отмечал, что для этого, по его мнению, не понадобится военная сила.

В свою очередь, госсеркретарь Марко Рубио обратился к тем, кто недоволен кубинскими властями, с призывом воспользоваться случаем для перемен. Он предложил сторонникам реформ наладить конфиденциальное сотрудничество с Центральным разведывательным управлением США, не раскрывая деталей.

«Тем, кто стремится к положительным изменениям на Кубе, — сейчас самое время», — подчеркнул Рубио.

Отношения США и Кубы — что известно

Напомним, после начала операции в Иране и событий в Венесуэле Трамп не раз угрожал стране из-за ее коммунистического режима, который Вашингтон считает противником Америки. Он намекал на быстрое падение режима в стране и мечтал о «чести взять Кубу», усиливал давление на Гавану из-за санкций и ограничения поставок нефти.

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Уже не первый месяц появляется информация, что США готовятся к вторжению на Кубу . В частности, в сентябре CBS News написало о том, что потенциальная военная операция может начаться уже в ближайшие месяцы. Об этом, пишет издание, свидетельствует попавший в распоряжение внутренний документ американской армии.

В то же время Трамп прогнозировал, что США и Куба достигнут соглашения. Мол, по его мнению, военные действия для этого не понадобятся. Администрация Белого дома заявляла, что ее цель — смена коммунистического правительства страны.

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