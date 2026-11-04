Трамп после провала на выборах может пойти ва-банк: чем грозят следующие два года его президентства

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Поражения республиканцев на выборах в Конгресс США могут иметь опасные последствия. Из-за потери поддержки внутри страны президент Дональд Трамп может сосредоточиться на внешней политике, что чревато новыми потрясениями на международной арене.

Об этом говорится в анализе корреспондента Sky News Доминика Вагхорна.

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Дональду Трампу придется бороться с демократическим большинством в Сенате и Палате представителей в течение следующих двух лет. Именно ограничение возможностей президента во внутренней политике может подтолкнуть его к более активным и рискованным шагам за границей. По оценке издания он может использовать внешнюю политику Америки как «способ компенсировать политическое поражение».

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«Сдержанный Трамп или неконтролируемый Трамп? Именно этот вопрос сейчас встает перед миром, наблюдающим за его унизительным поражением на промежуточных выборах. Есть основания ждать самого плохого. Внешняя политика в руках самого влиятельного лидера мира может быть опасна», — говорится в статье.

Во внутренней политике Дональду Трампу придется столкнуться с парламентскими расследованиями, бюджетными ограничениями и политическим противостоянием. В то же время, на международной арене ситуация может быть совсем другой, ведь американский лидер имеет значительно более широкие полномочия в вопросах внешней политики.

Журналист обращает внимание, что главе Белого дома больше не нужно бороться за победу на следующих президентских выборах, поскольку он не имеет права баллотироваться на третий срок.

По мнению корреспондента, это может сделать действия американского лидера еще более непредсказуемыми. Его предыдущие шаги во внешней политике свидетельствуют о готовности принимать решения, которые могут иметь серьезные международные последствия. В частности, свидетельством этого является позиция Трампа по отношению к России во время войны в Украине, конфликт с Ираном, а также обострение отношений с традиционными союзниками США.

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«Он подлизывался автократам, потакал странным империалистическим фантазиям и вступал в ссоры с ближайшими союзниками Америки», — говорится в тексте Sky News.

Среди возможных сценариев Вагхорн называет активизацию усилий Трампа по заключению мирных соглашений, а также организацию встреч с такими лидерами как Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ин. Кроме того, автор не исключает, что американский президент может прибегнуть к эскалации войны с Ираном или даже втянуть США в новые вооруженные конфликты.

«Дональд Трамп знает, как переключить внимание общества на другую тему и снова оказаться в центре внимания. В течение следующих двух лет он будет понимать, что лучший способ добиться этого — действовать на международной арене. Американский лидер постарается всеми возможными способами укрепить собственное политическое наследие. В то же время остается открытым вопрос, к которому еще авантюр может прибегнуть обиженный и разъяренный президент под влиянием своего окружения», — заключает автор Sky News.

Провал республиканцев на выборах — заявления Трампа

Дональд Трамп заявил, что «совершенно готов» признать результаты промежуточных выборов в Конгресс, похвалив оппонентов за успешную избирательную кампанию. Впрочем, президент признался, что результаты голосования его удивили. По словам президента, перед выборами он провел «масштабные митинги».

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В то же время, Трамп предположил, что на настроения избирателей могла повлиять война с Ираном. Утрату позиций республиканцев он также объяснил тем, что его самого не было в избирательных бюллетенях.

Кроме того, президент США неожиданно изменил позицию по поводу причин подорожания горючего в стране. Теперь главным виновником роста цен он называет Иран, хотя раньше возлагал ответственность на Украину.

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