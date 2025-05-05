Трамп после разговора с Эрдоганом сделал заявление о войне в Украине

Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган. / © Reuters

Реклама

Президент США Дональд Трамп имел "продуктивный разговор" с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждались война в Украине и вопросы, связанные с Сирией и Газой.

Об этом американский лидер написал в сети Truth Social.

"У меня только что состоялся очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции, затрагивавший многие темы. В частности, войны России с Украиной, всего, что касается Сирии, Газы и многое другое", - сообщил Трамп.

Реклама

Президент США говорит, что Эрдоган пригласил его посетить Турцию, а также анонсировал визит в Вашингтон. Кроме того, Трамп хвастался, что во время предыдущего срока у него были прекрасные отношения с турецким президентом.

"В любом случае, я с нетерпением жду возможности работать с президентом Эрдоганом над тем, чтобы покончить с бессмысленной, но смертельно опасной войной между Россией и Украиной - сейчас", - написал президент США.

Заявления Трампа о войне

На днях Трамп заявил, что у него и его советников были в последние дни достаточно «положительные» дискуссии по Украине и РФ . Впрочем, подробности «хороших разговоров» он не раскрыл, но добавил, что между украинской и российской сторонами на фоне войны очень много ненависти.

Кроме того, президент США выразил мнение, что диктатор РФ Владимир Путин пойдет на уступки и подпишет соглашение о прекращении огня в Украине. По его словам, русский "фюрер" "очень мудрый и хитрый человек", которому все же "придется пойти на уступки".

Кроме того, Трамп назвал ситуацию в Украине очень серьезной и сложной. Он еще раз заявил, что это война эксглавы государства Джо Байдена. Президент США подчеркнул: "это не моя война" , но я хочу попытаться ее решить.

Дата публикации 17:37, 05.05.25 Количество просмотров 11 Истинные мотивы Трампа: эксперт проанализировал последние громкие решения лидера США