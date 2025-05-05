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Трамп после разговора с Эрдоганом сделал заявление о войне в Украине
Трамп говорит, что во время предыдущего президентского срока у него были прекрасные отношения с президентом Эрдоганом.
Президент США Дональд Трамп имел "продуктивный разговор" с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждались война в Украине и вопросы, связанные с Сирией и Газой.
Об этом американский лидер написал в сети Truth Social.
"У меня только что состоялся очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции, затрагивавший многие темы. В частности, войны России с Украиной, всего, что касается Сирии, Газы и многое другое", - сообщил Трамп.
Президент США говорит, что Эрдоган пригласил его посетить Турцию, а также анонсировал визит в Вашингтон. Кроме того, Трамп хвастался, что во время предыдущего срока у него были прекрасные отношения с турецким президентом.
"В любом случае, я с нетерпением жду возможности работать с президентом Эрдоганом над тем, чтобы покончить с бессмысленной, но смертельно опасной войной между Россией и Украиной - сейчас", - написал президент США.
Заявления Трампа о войне
На днях Трамп заявил, что у него и его советников были в последние дни достаточно «положительные» дискуссии по Украине и РФ . Впрочем, подробности «хороших разговоров» он не раскрыл, но добавил, что между украинской и российской сторонами на фоне войны очень много ненависти.
Кроме того, президент США выразил мнение, что диктатор РФ Владимир Путин пойдет на уступки и подпишет соглашение о прекращении огня в Украине. По его словам, русский "фюрер" "очень мудрый и хитрый человек", которому все же "придется пойти на уступки".
Кроме того, Трамп назвал ситуацию в Украине очень серьезной и сложной. Он еще раз заявил, что это война эксглавы государства Джо Байдена. Президент США подчеркнул: "это не моя война" , но я хочу попытаться ее решить.