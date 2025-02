Трамп после разговора с Путиным сразу поговорил с Зеленским: первые детали

После разговора с диктатором Путиным президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом ТСН.ua сообщают источники в Офисе президента.

По нашим данным, разговор между Трампом и Зеленским продолжался около часа. Остальные детали в Офисе президента обещают обнародовать несколько позже.

UPD: Что говорит сам Зеленский

Несколько позже президент Владимир Зеленский сам рассказал детали разговора с Трампом.

"Только что говорил с Дональдом Трампом. Продолжился разговор. О возможностях достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности, дроны и другие современные производства. Благодарен Президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе",– сказал он.

По словам главы государства, он с Трампом обсудил свой разговор с главой Минфина США Скоттом Бессентом и подготовку нового соглашения между Штатами и Украиной по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию.

Президент Трамп также проинформировал Владимира Зеленского о деталях своего разговора с Путиным.

"Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир. Как сказал Президент Трамп, let's get it done (давайте сделаем это)", - добавил Зеленский.

Кроме того, стороны "договорились о дальнейших контактах и ​​встречах".

Заметим, что Трамп свой разговор с Путиным назвал длительным, а в Кремле похвастались, что разговор диктатора с главой Белого дома длился "почти полтора часа".

Напомним, что вчера, 11 февраля, посланец Трампа Стив Виткоффф, вероятно, тайно встретился с Путиным в Москве.

