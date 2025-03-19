Президент США говорит, что Путин "не желает видеть его врагом".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после разговора по телефону с кремлевским "фюрером" Владимиром Путиным заявил о хороших отношениях с диктатором РФ.

Об этом глава Белого дома сказал в интервью Fox News.

По словам американского президента, Путин "не желает видеть его врагом".

"Путин, на самом деле, сказал мне, если ты мой друг – я бы не хотел видеть тебя, как врага. Он сказал это очень решительно", – высказался Трамп.

По его словам, у него были очень хорошие отношения с Путиным, лидером Китая Си Цзиньпином, а также диктатором Северной Кореи Ким Чен Ином.

"Много хороших отношений и это положительно и в то же время я забочусь о нашей стране", — подчеркнул американский президент.

Напомним, аналитики Института изучения войны подчеркивают, что "фюрер" Владимир Путин затягивает переговоры с Украиной о временном прекращении огня. Кремль хочет использовать это время для активизации наступления на западе Запорожской области и получения тактических преимуществ на фронте.

Читайте также:

Послушайте, что сказал Трамп о Путине после разговора! Почему перемирия таки не будет?