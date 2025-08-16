Трамп после встречи с Путиным и переговоров с Зеленским сделал заявление об окончании войны

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Для завершения войны России в Украине следует сразу перейти к мирному соглашению, а не устанавливать режим прекращения огня.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп после переговоров с Путиным и Зеленским.

"Все пришли к выводу, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной - это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положило бы конец войне, а не к соглашению, которое часто не выполняется", - заявил американский лидер.

Реклама

Заметим, что заявление американского лидера появилось после саммита на Аляске, а также разговора по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Европы.

Отметим, американский президент заявил об "отличном и очень успешном дне на Аляске". Встречу с Путиным и разговор с Зеленским он назвал "очень хорошими".

Американский лидер подтвердил встречу с Владимиром Зеленским и "если все получится" – впоследствии – Путиным.

"Потенциально миллионы человеческих жизней могут быть спасены", - добавил Трамп.

Реклама

Напомним, после саммита Трамп рассказал детали разговора с Путиным. Он подчеркнул, что полный взаимопонимание еще не достигнут. Впрочем, говорит американский лидер, есть "неплохой шанс достичь мирного урегулирования, пока мы его не достигли".

Во время интервью после саммита Трамп призвал Зеленского заключить соглашение с Россией и добавил, что готов присутствовать на встрече Зеленского и Путина. По его словам, "Россия - очень большое государство. А Украина - нет".