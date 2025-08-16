- Дата публикации
Трамп после встречи с Путиным не звонил Зеленскому — FT
По данным СМИ, в окружении украинского президента ситуацию считают странной, ведь после саммита Трамп так и не вышел на связь с Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор ждет звонка от президента США Дональда Трампа после его переговоров с российским диктатором Путиным на Аляске.
Об этом сообщает Financial Times.
По информации издания, один из приближенных к Зеленскому собеседников утверждает, что украинский президент пока не получил никаких известий от Трампа после встречи с Путиным. Он назвал ситуацию «очень странной».
Другой источник оценил результаты саммита как «ничегобургер» — изречение, которым описывают события, получающие много внимания, но на самом деле не имеющие важного значения.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты переговоров с диктатором Путиным, отметив, что полного взаимопонимания еще не достигнуто.
Мы ранее информировали, что Путин после саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске назвал ситуацию в Украине «трагедией» и заговорил о мире.