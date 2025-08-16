Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор ждет звонка от президента США Дональда Трампа после его переговоров с российским диктатором Путиным на Аляске.

Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, один из приближенных к Зеленскому собеседников утверждает, что украинский президент пока не получил никаких известий от Трампа после встречи с Путиным. Он назвал ситуацию «очень странной».

Реклама

Другой источник оценил результаты саммита как «ничегобургер» — изречение, которым описывают события, получающие много внимания, но на самом деле не имеющие важного значения.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты переговоров с диктатором Путиным, отметив, что полного взаимопонимания еще не достигнуто.

Мы ранее информировали, что Путин после саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске назвал ситуацию в Украине «трагедией» и заговорил о мире.