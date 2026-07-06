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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Трамп после встречи с Зеленским планирует поговорить с Путиным на фоне саммита НАТО - Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным после запланированной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО, который состоится 7-8 июля в Турции.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Трамп и Путин

Трамп и Путин / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Турции, где стороны обсудят возможные пути завершения войны РФ против Украины.

Как сообщает Reuters со ссылкой на чиновника администрации США, после переговоров с Зеленским американский лидер, вероятно, проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным .

По словам американского чиновника, Трамп стремится активизировать дипломатические усилия по прекращению войны, поскольку ситуация на фронте в последние месяцы остается относительно стабильной без значительных изменений.

Ожидается, что саммит НАТО пройдет 7-8 июля в Турции. В ходе мероприятия Трамп также проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, встретится с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа и призовет союзников по Альянсу увеличить расходы на оборону.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на переломный момент после разговора с Трампом.

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Дата публикации
Количество просмотров
111
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