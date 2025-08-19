Трамп после встречи с Зеленским звонил Орбану: какая причина

Виктор Орбан / © Associated Press

После встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами глава Белого дома позвонил венгерскому премьеру Виктору Орбану, чтобы обсудить, почему Венгрия блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, звонок стал результатом обсуждения между Трампом и собравшейся в Белом доме группой европейских лидеров, чтобы обсудить пути прекращения войны России против Украины. В определенный момент они попросили Трампа использовать свое влияние на Орбана, чтобы оказывать давление на правого популиста, чтобы тот отказался от критики стремления Украины к членству в ЕС.

Похоже, что Орбан после этой встречи сменил позицию.

Во вторник он опубликовал в Facebook пост, в котором упомянул о членстве Украины в ЕС.

«Признано, что членство Украины в Европейском Союзе не является гарантией безопасности, поэтому связывать членство и гарантии безопасности излишне и опасно», — написал венгерский премьер.

Ранее в СМИ предполагалось, что Будапешт может стать возможным местом саммита с Путиным и Зеленским. Представитель Белого дома Кэролайн Левитт во вторник отказалась сообщить, рассматривается ли Будапешт как место проведения саммита Путина и Зеленского.

Напомним, накануне встречи Трампа и Путина на Аляске 26 стран ЕС согласовали совместное заявление в поддержку Украины. Однако Орбан — единственный, кто отказался ее подписать.