Трамп посоветовал Украине уступить территории и заявил, что Путин "несколько ослаблен"

Что касается обвинений против Путина от МКС, то Трамп заявил, что судьбу российского президента следует решать уже после войны.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин "несколько ослаблен" мятежом ЧВК "Вагнер", и посоветовал Украине согласиться на переговоры с Россией.

Свое заявление Трамп сделал в интервью Reuters.

Экс-президент США не исключает, что Украине придется "уступить территории России, чтобы остановить войну". Трамп также сказал, что будь он президентом, все было бы "предметом переговоров", но украинцы, которые вели активную борьбу за защиту своей земли, "заслужили большой кредит".

"Я думаю, что они (украинцы – ред.) имели бы право оставить себе большую часть того (территорий – ред.), что они получили, и я думаю, что Россия так же согласилась бы на это. Вам нужен правильный посредник или участник переговоров, а у нас сейчас его нет", – заявил республиканец.

Он также убежден, что США сейчас должны "заключить мир" между Россией и Украиной.

Трамп сказал, что Путин "пострадал" от мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его наемников.

"Можно сказать, что он (Путин – ред.) все еще там, он все еще силен, но он, конечно, был, я бы сказал, несколько ослабленным, по крайней мере, в сознании многих людей", – заявил бывший американский лидер.

Что касается выдвинутых Международным уголовным судом обвинений против Путина в военных преступлениях, то Трамп сказал, что судьбу президента РФ следует обсуждать, когда война закончится, "потому что прямо сейчас, если вы поднимете эту тему, вы никогда не достигнете мира, вы никогда не договоритесь" .

Предыдущие скандальные высказывания Трампа о войне в Украине

Трамп назвал гениальным признание Путиным "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР" – такое заявление политик сделал за день до полномасштабного вторжения России в Украину: "Путин декларирует большую часть Украины, Путин объявляет ее независимой. О, это здорово", – сказал тогда экс-президент США.

В мае 2023 года Трамп заявил, что сейчас не время называть Путина военным преступником. Политик при этом заверил, что смог бы завершить войну в Украине за сутки. Он также уклонился от прямого ответа на вопрос, хочет ли он победы Украины.

Заявление Трампа о завершении войны за сутки подверг критике президент Украины Владимир Зеленский: "Он мог тогда это сделать, когда он был (президентом США – ред.). Но этого не произошло".

Экс-президент США также заявил, что Штаты раздают слишком много оружия другим, комментируя военную помощь для Украины.

Заметим, что Трампа за слова о гениальности Путина раскритиковал другой претендент на кандидатство в президенты США от Республиканской партии Майк Пенс. Он сказал: "Я знаю разницу между гением и военным преступником. И я знаю, кто должен победить в войне в Украине, и это народ, который борется за свою свободу и восстановление своего национального суверенитета".

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