Президент США Дональд Трамп назвал своему спецпредставителю по Украине — генерал-лейтенанту Киту Келлогу сроки для окончания начатой Россией войны за сто дней.

Об этом говорится в статье американского издания The Wall Street Journal.

Впрочем, вопрос – насколько этот термин реален. Что больше — многие считают, что вряд ли Келлогу удастся это делать.

Бывшие коллеги Келлога говорят, что его избрали на эту должность на основании предложенного мирного плана. Он содержал глубокую критику администрации тогдашнего президента США Джо Байдена. Как уступку России – план советовал отложить принятие Украины в НАТО и снять с России некоторые санкции в обмен на подписание мирного соглашения.

В свою очередь, росСМИ и официальная Москва критически восприняли и Кита Келлога, и его мирный план.

К примеру, политолог Сет Джонс назвал Келлога серьезным мыслителем, чье присутствие в орбите Дональда Трампа должно придать значимость решениям Белого дома по Украине. Впрочем, считает он, личные нападки Кремля на Келлога и его план "не способствуют переговорам или прекращению огня".

Напомним, американский президент Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю Киту Келлогу закончить войну. Журналисты считают, что роль Келлога в роли специального посланника – это скорее "начальный гамбит" в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать сам.

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