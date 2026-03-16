Трамп поставил под сомнение помощь Украине: что заявил президент США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обязан поддерживать Украину в войне с Россией.
Об этом он сказал во время обеда с членами совета директоров Центра Трампа-Кеннеди.
По словам американского президента, предыдущий глава Белого дома Джо Байден поддерживал Украину, поскольку его якобы обманули.
Кроме того, Трамп подчеркнул, что Украина находится вдали от США и отделена от них океаном.
«Украина находится в тысячах миль. Нас отделяет океан», – отметил он.
Трамп также сравнил ситуацию в Украине с Ливаном, заявив, что, несмотря на обстрелы, люди продолжают там жить.
«Они уже привыкли к тому, что Ливан бомбит. Люди живут и в Украине, хотя можно подумать, что там не будут жить, но они живут. И в Ливане тоже», - сказал президент США.
Кроме того, Трамп подверг критике страны НАТО, заявив, что они не хотят обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе.
По его словам, США продолжают сотрудничать с союзниками по Украине, хотя, по его мнению, Вашингтон не обязан это делать.
«Мы работали с ними по Украине. Нам не нужно работать с ними по Украине», — сказал Трамп.
Война в Украине и переговоры — последние новости
Ранее Financial Times писало, что мирный процесс в отношении войны в Украине, который продвигают США, оказался под угрозой из-за снижения интереса Дональда Трампа к этому вопросу, а также из-за отвлекающей внимание Вашингтона войны с Ираном.
Эскалация на Ближнем Востоке отодвинула украинский вопрос на второй план. Поэтому переговоры в Женеве приостановили, а встречу в Абу-Даби отложили без определения новых дат.
В Кремле также подтвердили паузу в диалоге, объяснив ее изменением американских приоритетов.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что ослабление давления на покупателей российской нефти не способствует достижению мира.
The Telegraph также отмечает, что конфликт на Ближнем Востоке постепенно отодвигает войну в Украине на второй план. На этом фоне США и их союзники сталкиваются с дефицитом вооружения, а рост цен на нефть приносит дополнительные доходы российскому бюджету.