Трамп поставил под сомнение помощь Украине: что заявил президент США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не обязаны помогать Украине.

Об этом он сказал во время обеда с членами совета директоров Центра Трампа-Кеннеди.

По словам американского президента, предыдущий глава Белого дома Джо Байден поддерживал Украину, поскольку его якобы обманули.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что Украина находится вдали от США и отделена от них океаном.

«Украина находится в тысячах миль. Нас отделяет океан», – отметил он.

Трамп также сравнил ситуацию в Украине с Ливаном, заявив, что, несмотря на обстрелы, люди продолжают там жить.

«Они уже привыкли к тому, что Ливан бомбит. Люди живут и в Украине, хотя можно подумать, что там не будут жить, но они живут. И в Ливане тоже», - сказал президент США.

Кроме того, Трамп подверг критике страны НАТО, заявив, что они не хотят обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе.

По его словам, США продолжают сотрудничать с союзниками по Украине, хотя, по его мнению, Вашингтон не обязан это делать.

«Мы работали с ними по Украине. Нам не нужно работать с ними по Украине», — сказал Трамп.

Ранее Financial Times писало, что мирный процесс в отношении войны в Украине, который продвигают США, оказался под угрозой из-за снижения интереса Дональда Трампа к этому вопросу, а также из-за отвлекающей внимание Вашингтона войны с Ираном.

Эскалация на Ближнем Востоке отодвинула украинский вопрос на второй план. Поэтому переговоры в Женеве приостановили, а встречу в Абу-Даби отложили без определения новых дат.

В Кремле также подтвердили паузу в диалоге, объяснив ее изменением американских приоритетов.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что ослабление давления на покупателей российской нефти не способствует достижению мира.

The Telegraph также отмечает, что конфликт на Ближнем Востоке постепенно отодвигает войну в Украине на второй план. На этом фоне США и их союзники сталкиваются с дефицитом вооружения, а рост цен на нефть приносит дополнительные доходы российскому бюджету.